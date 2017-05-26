Микелиш выиграл квалификацию WTCC в Нюрбурге, пилоты «Лады» — вне топ-10
На «Нюрбургринге» состоялась квалификация WTCC, по итогам которой право стартовать с
поул-позиции завоевал пилот «Хонды» Норберт Микелиш.
Второй результат продемонстрировал Ник Катсбург из «Вольво», а замкнул первую тройку гонщик «Ситроена» Роберт Хафф.
Пилоты «Лады» Ян Эрлаше и Кевин Глисон показали 12-й и 14-й результаты.
WTCC. Нюрбург. 26 мая. Квалификация.
1. Норберт Микелиш («Хонда») — 8:38.072.
2. Ник Катсбург («Вольво») +0.608.
3. Роберт Хафф («Ситроен») +1.469.
4. Тьягу Монтейру («Хонда») +2.130.
5. Тед Бьорк («Вольво») +2.924.
6. Том Чилтон («Ситроен») +4.284.
7. Том Коронель («Шевроле») +5.321.
8. Меди Беннани («Ситроен») +5.461.
9. Эстебан Геррьери («Шевроле») +5.617.
10. Нестор Жиролами («Вольво») +6.558.
….
12. Ян Эрлаше («Лада») +7.853.
14. Кевин Глисон («Лада») +9.143.
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