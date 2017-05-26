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26 мая 2017, 16:25 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Микелиш выиграл квалификацию WTCC в Нюрбурге, пилоты «Лады» — вне топ-10

На «Нюрбургринге» состоялась квалификация WTCC, по итогам которой право стартовать с поул-позиции завоевал пилот «Хонды» Норберт Микелиш.

Второй результат продемонстрировал Ник Катсбург из «Вольво», а замкнул первую тройку гонщик «Ситроена» Роберт Хафф.

Пилоты «Лады» Ян Эрлаше и Кевин Глисон показали 12-й и 14-й результаты.

WTCC. Нюрбург. 26 мая. Квалификация.

1. Норберт Микелиш («Хонда») — 8:38.072.

2. Ник Катсбург («Вольво») +0.608.

3. Роберт Хафф («Ситроен») +1.469.

4. Тьягу Монтейру («Хонда») +2.130.

5. Тед Бьорк («Вольво») +2.924.

6. Том Чилтон («Ситроен») +4.284.

7. Том Коронель («Шевроле») +5.321.

8. Меди Беннани («Ситроен») +5.461.

9. Эстебан Геррьери («Шевроле») +5.617.

10. Нестор Жиролами («Вольво») +6.558.

….

12. Ян Эрлаше («Лада») +7.853.

14. Кевин Глисон («Лада») +9.143.
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