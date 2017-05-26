Русинов: К Ле-Ману готовы хорошо, но за 24 часа произойти может всё что угодно

«Думаю, что мы готовы к Ле-Ману. Не хочу загадывать, как сложится гонка в Ле-Мане, ведь она такая сложная и непредсказуемая, что никаких гарантий на победу никто дать не может. Гонка идёт 24 часа, и произойти может всё что угодно, даже если у тебя самые быстрые гонщики, самый быстрый болид и лучшая команда. В Спа мы провели в боксах на минуту меньше, чем все наши конкуренты. Это значит, что мы хорошо готовы. Ле-Ман — единственный трек, который нам не покорился, не знаю, получится ли у нас его покорить в этом году.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.