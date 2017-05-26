Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/29879138/
26 мая 2017, 13:55 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Роуленд выиграл первую гонку Ф-2 в Монако, Маркелов — второй

В Монако состоялась первая гонка Формулы-2, по итогам которой победу одержал пилот DAMS Оливер Роуленд.

онщик Russian Time Артём Маркелов стал вторым, а замкнул тройку лидеров Нобухару Мацусита из ART Grand Prix.

Формула-2. Монако. 26 мая. Первая гонка.

1. Оливер Роуленд (DAMS).

2. Артём Маркелов (Russian Time).

3. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix).

4. Александер Албон (ART Grand Prix).

5. Лука Гьотто (Russian Time).

6. Густав Малья (Racing Engineering).

7. Ник де Врис (Rapax Team).

8. Джонни Чекотто (Rapax Team).

9. Джордан Кинг (MP Motorsport).

10. Серхио Канамасас (Trident Racing).

Сошли:

Шарль Леклер (Prema Racing).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

IndyCar представил концепцию болидов-2018

IndyCar представил концепцию машин на сезон-2018. В следующем сезоне на нынешнее шасси Dallara IR-12 будет установлен универсальный аэродинамические обвес, который получат все участники серии. Поставщик обвеса пока не выбран.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото