Этап Чемпионата России по ралли-кроссу пройдет в «Белом Колодце» под Воронежем
На соревнования приедут 60 пилотов со всей страны.
Третий этап чемпионата России по
Команда каскадеров из Курска покажет прыжки через огненное кольцо, езду на двух колесах, вальс на автомобилях. Зрителей ждут авиашоу,
За сезон соревнования по
Доехать до спорткомплекса можно по Курской трассе (А144), повернув налево перед селом Девица в карьер «Белый колодец».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter