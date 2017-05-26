Этап Чемпионата России по ралли-кроссу пройдет в «Белом Колодце» под Воронежем

Третий этап чемпионата России по ралли-кроссу начнется в спорткомплексе «Белый колодец» под Воронежем в 12:00 понедельника, 12 июня. В День России на треке соберутся 60 пилотов со всей страны. Гонщики из 23 городов будут соревноваться на треке. Соревнования дополнит шоу каскадеров из Курска, сообщила пресс-служба «Белого Колодца».

Команда каскадеров из Курска покажет прыжки через огненное кольцо, езду на двух колесах, вальс на автомобилях. Зрителей ждут авиашоу, тест-драйв на автомобилях, показательные заезды на картинге. Детей будут развлекать аниматоры, а между заездами зрители смогут освежиться в озере и перекусить в кафе на территории спорткомплекса.

За сезон соревнования по ралли-кроссу состоятся в «Белом колодце» дважды. Для соревнований в спорткомплексе специально оборудовали трассу.

Доехать до спорткомплекса можно по Курской трассе (А144), повернув налево перед селом Девица в карьер «Белый колодец».