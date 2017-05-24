IndyCar представил концепцию болидов-2018

Руководство серии планирует протестировать новые машины в середине лета. Болиды будут разделены на два типа, одинаковых для всех, — для сверхскоростных овальных трасс и для уличных и дорожных трасс, а также коротких овалов.

В 2018 году команды по-прежнему смогут выбирать между моторами «Шевроле» и «Хонды».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We can't wait to see this beauty on track! <a href="https://twitter.com/hashtag/INDYCAR?src=hash">#INDYCAR</a> ?? <a href="https://t.co/gL571vZktl">pic.twitter.com/gL571vZktl</a></p>— IndyCar Series (@IndyCar) <a href="https://twitter.com/IndyCar/status/867446238337261568">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>