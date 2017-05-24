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https://sport.mail.ru/news/autosport/29858753/
24 мая 2017, 23:25 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

IndyCar представил концепцию болидов-2018

IndyCar представил концепцию машин на сезон-2018. В следующем сезоне на нынешнее шасси Dallara IR-12 будет установлен универсальный аэродинамические обвес, который получат все участники серии. Поставщик обвеса пока не выбран.

Руководство серии планирует протестировать новые машины в середине лета. Болиды будут разделены на два типа, одинаковых для всех, — для сверхскоростных овальных трасс и для уличных и дорожных трасс, а также коротких овалов.

В 2018 году команды по-прежнему смогут выбирать между моторами «Шевроле» и «Хонды».
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