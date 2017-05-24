Алонсо: Знаю, что в критические моменты «Инди 500» мне будет не хватать опыта
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо ожидает, что гонка «Индианаполис 500», ради участия в которой он пропустит
Гран-при Монако, будет для него непростой.
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В квалификации «Инди 500» Алонсо завоевал право стартовать с пятой позиции.
«Любой из 33 пилотов может выиграть “Инди 500”, потому что это непредсказуемая гонка. Вы ничего не можете планировать, необходимо импровизировать. Я знаю, что в критические моменты мне будет не хватать опыта. Я хочу жить мгновением, хочу жить ради опыта», — цитирует Алонсо BBC.
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