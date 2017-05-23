Кубица: Для меня честь помочь SMP Racing с подготовкой к «24 часам Ле-Мана»
Польский гонщик Роберт Кубица прокомментировал своё участие в тестах автомобиля Dallara LMP2 в Монце, которые SMP Racing проводит в рамках подготовки к «24 часам Ле-Мана».
«Для меня большая честь и удовольствие помочь SMP Racing с подготовкой машины к такой важной гонке как “24 часа Ле-Мана”. Определённо, у нас впереди масса дел на эти два дня. Я уверен, вместе с Маурицио и Виктором и всей командой мы получим много полезной информации для наиболее оптимальных настроек машины», — цитирует Кубицу
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