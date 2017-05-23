Кубица: Для меня честь помочь SMP Racing с подготовкой к «24 часам Ле-Мана»

«Для меня большая честь и удовольствие помочь SMP Racing с подготовкой машины к такой важной гонке как “24 часа Ле-Мана”. Определённо, у нас впереди масса дел на эти два дня. Я уверен, вместе с Маурицио и Виктором и всей командой мы получим много полезной информации для наиболее оптимальных настроек машины», — цитирует Кубицу пресс-служба команды.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.