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23 мая 2017, 14:11 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Кубица: Для меня честь помочь SMP Racing с подготовкой к «24 часам Ле-Мана»

Польский гонщик Роберт Кубица прокомментировал своё участие в тестах автомобиля Dallara LMP2 в Монце, которые SMP Racing проводит в рамках подготовки к «24 часам Ле-Мана».

«Для меня большая честь и удовольствие помочь SMP Racing с подготовкой машины к такой важной гонке как “24 часа Ле-Мана”. Определённо, у нас впереди масса дел на эти два дня. Я уверен, вместе с Маурицио и Виктором и всей командой мы получим много полезной информации для наиболее оптимальных настроек машины», — цитирует Кубицу пресс-служба команды.
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