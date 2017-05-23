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23 мая 2017, 13:55 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Шайтар: Эффективные тесты перед «24 часами Ле-Мана» просто необходимы

Пилот SMP Racing Виктор Шайтар прокомментировал участие в тестах в Монце в преддверии гонки «24 часа Ле Мана».

«Я рад оказаться за рулем Даллары на легендарной Монце. Провести эффективные тесты на машине Dallara перед марафоном необходимо. И я собираюсь выжать из каждой минуты на треке максимум.

Главной задачей для меня станет упор на аэродинамику и тормоза. График невероятно плотный, и ни Михаил Алёшин, ни Сергей Сироткин не смогут принять участие в тестах в Монце. Но для настройки машины опыт и мастерство Маурицио Медиани и Роберта Кубицы — то, что нужно", — цитирует Шайтара пресс-служба SMP Racing.
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