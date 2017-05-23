Шайтар: Эффективные тесты перед «24 часами Ле-Мана» просто необходимы
Пилот SMP Racing Виктор Шайтар прокомментировал участие в тестах в Монце в преддверии гонки «24 часа Ле Мана».
«Я рад оказаться за рулем Даллары на легендарной Монце. Провести эффективные тесты на машине Dallara перед марафоном необходимо. И я собираюсь выжать из каждой минуты на треке максимум.
Главной задачей для меня станет упор на аэродинамику и тормоза. График невероятно плотный, и ни Михаил Алёшин, ни Сергей Сироткин не смогут принять участие в тестах в Монце. Но для настройки машины опыт и мастерство Маурицио Медиани и Роберта Кубицы — то, что нужно", — цитирует Шайтара
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