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23 мая 2017, 13:54 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Кубица помогает SMP Racing тестировать прототип для «24 часов Ле-Мана»

В преддверии гонки «24 часа Ле-Мана» в Монце (Италия) стартуют командные тесты.

Тестовую программу за рулём автомобиля Dallara LMP2 под номером 27 российской команды SMP Racing проведут Виктор Шайтар, Маурицио Медиани и Роберт Кубица, сообщается в пресс-релизе SMP Racing.

Виктор Шайтар, выступающий в этом сезоне в серии Blancpain, заявлен в составе российской команды SMP Racing для выступления в «24 часах Ле-Мана». Вместе с Шайтаром эту суточную гонку проведут пилоты программы SMP Racing Михаил Алёшин, выступающий в серии IndyCar, и Сергей Сироткин, резервный пилот команды Renault F1.

Итальянский гонщик Маурицио Медиани на протяжении нескольких лет выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость за российский коллектив SMP Racing. В 2017 году Маурицио принимает участие в Michelin Le Mans Cup. Польский пилот Роберт Кубица после завершения карьеры в Формуле-1 принимал участие в европейских и мировых раллийных соревнованиях и марафонских гонках.

Двухдневные командные тесты в Монце стартуют 23 мая. Ещё один тестовый день пройдёт 4 июня уже на французском кольце Сартэ.

Суточный марафон «24 часа Ле-Мана» стартует 17 июня в 16:00 по московскому времени.
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