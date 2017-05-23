WRC. Миккельсен выступит на Ралли Сардинии за «Ситроен»

Норвежец заключил контракт на участие в итальянском этапе WRC, который будет проходить с 8 по 11 июня, с «Ситроеном». В автомобиле Citroen С3 Миккельсен заменит Стефана Лефевра, который вернётся за руль машины на Ралли Польши.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.