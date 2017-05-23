WRC. Миккельсен выступит на Ралли Сардинии за «Ситроен»
Норвежский гонщик Андреас Миккельсен вернётся в WRC на Ралли Сардинии.
Норвежец заключил контракт на участие в итальянском этапе WRC, который будет проходить с 8 по 11 июня, с «Ситроеном». В автомобиле Citroen С3 Миккельсен заменит Стефана Лефевра, который вернётся за руль машины на Ралли Польши.
«Не секрет, что я искал решение, позволящее мне соревноваться в высшей категории WRC с конца сезона-2016. Не могу дождаться, когда приступлю к тестам, а затем и к подготовке к ралли. Без сомнения, на старте я буду испытывать нехватку практики, но для меня главное — вернуться к гонкам в главной категории с сильной командой», — цитирует Миккельсена
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