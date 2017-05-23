Кубок России Mitjet-2017 открыт!

На трассе Сочи Автодрома борьбу в двух зачетах (Pro и Semi-Pro) вели сразу 18 пилотов, установив рекорд в истории российской гоночной серии Mitjet по количеству машин на стартовой прямой.

Первый этап Кубка России Mitjet стал исключительным не только благодаря максимальному количеству пилотов. Впервые в истории в гонках российской серии Mitjet приняла участие пилотесса. Анна Прядкина на протяжении большей части своей автоспортивной карьеры сражалась в картинговых соревнованиях. Пришла пора настоящих гоночных машин!

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

«Из нашей картинговой компании первым свои силы в Mitjet попробовал Алексей Карачев, а затем настала очередь Дмитрия Гвазавы, — рассказывает свою историю появления в большом автоспорте Анна Прядкина. — После одного из заездов Mitjet мы встретились с Димой, и его состоянием окрыленности и воодушевления нельзя было не заразиться. В тот момент он выглядел по-настоящему счастливым человеком. Те же эмоции сегодня после тренировочных сессий испытала и я. Это было круто! Поэтому мы все сегодня находимся в Сочи!».

Предстартовое настроение пилотов в этот день могли омрачить только погодные условия. Всю ночь перед дебютным этапом Кубка России Mitjet шел проливной дождь, который к началу гонки так и не прекратился. Но оказалось, что «для пилота нет плохой погоды».

«Честно говоря, сегодня были моменты, когда я вообще ничего не видел на трассе, — отмечал после квалификации обладатель Кубка России Mitjet-2016 Дмитрий Гвазава. — Брызги из-под колес впереди идущей машины тебя просто-напросто захлестывают. Конечно, в таких погодных условиях есть множество своих нюансов пилотирования. Но и в дождливой погоде есть свои плюсы, свой неповторимый колорит и свой интерес».

И все же такое количество осадков не могло не повлиять на ход гонки. Первые 10 минут заезда машины Mitjet следовали за машиной безопасности. Руководитель гонки принял решение оставить машину безопасности на трассе максимальное количество времени — все три круга. «В этот момент хотелось как можно быстрее начать по-настоящему соревноваться, — говорит призер чемпионата России в ралли-кроссе Василий Грязин. — Но все мы понимали, что безопасность превыше всего».

Несмотря на сложные погодные условия, серьезных повреждений машин в этот день удалось избежать. Первым к водным катаклизмам приспособился Иван Лукашевич, который на финише привез ближайшему преследователю в лице Алексея Карачева почти шесть секунд. Признанный раллист Василий Грязин поднялся на третью ступень пьедестала почета. Дебютант российской серии Mitjet Андрей Агафонов финишировал четвертым.

Этап Кубка России Mitjet подразумевает под собой проведение двух гонок. У этой серии есть одна особенность — на вторую гонку первые шесть пилотов выходят в обратном порядке согласно завоеванным позициям в гонке № 1. Подобный регламент позволяет максимально обострить интригу, заставив признанных фаворитов и лидеров начинать заезд из середины пелотона.

Но даже такие нюансы регламента не остановили Ивана Лукашевича, который и в этот раз финишировал первым. По обе стороны от Лукашевича на пьедестале почета вновь оказались Алексей Карачев и Василий Грязин. Еще одной особенностью серии Mitjet является наличие второго зачета в категории Semi-Pro. Здесь также в обеих гонках был один герой — Константин Гугкаев. Дважды вторым стал Денис Ременяко. Баллы в общий зачет за третью позицию разделили Владимир Чарчиян и Дмитрий Кайшев.

«Безусловно, я рад тому факту, что мне удалось победить в обеих гонках первого этапа Кубка России Mitjet, — подводит итог дебютному этапу Кубка России Mitjet Иван Лукашевич. — Сегодня зрители могли увидеть много обгонов, да и наша борьба за лидерство с Алексеем Карачевым была захватывающей. Большую часть гонки мы шли бок о бок. Я предпринимал несколько попыток для обгона, но опередить конкурента не получалось. Затем уже сам Алексей допустил ошибку — открыл мне коридор, чем я и воспользовался. В этом году в серии Mitjet выступают много новичков. Я вижу, как они прибавляют с каждым следующим кругом. А потому вся борьба еще впереди. Нас ждут 5 захватывающих этапов Кубка России!».