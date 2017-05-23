Аль-Аттия: Плохо выступил на Олимпиаде, потому что думал о «Шёлковом пути»
Знаменитый раллист и олимпийский призёр по стрельбе Нассер
Аль-Аттия — о «Шёлковом пути», главных соперниках и слабом результате в Рио.
Катарский гонщик Нассер
В эксклюзивном интервью
— Вы уже выступали на ралли «Шёлковый путь» в 2009 и 2010 годах. Какие воспоминания у вас остались от тех гонок?
— Это были прекрасные гонки, но это был своего рода «мини-Шёлковый путь». Тогда ралли проходило в течение одной недели, маршрут был намного короче. Не сомневаюсь, что в этот раз в новом формате руководитель проекта Владимир Чагин и его команда отлично потрудились и подобрали нам именно такие трассы, какие мы любим. Я очень рад быть среди участников ралли «Шёлковый путь». Я
— А что случилось?
— Не состыковались графики. Я уже готовился к «Шёлковому пути», но правительство моей страны настояло на том, что Олимпийские игры в Бразилии важнее. Состязания по стрельбе очень важны как для меня, так и для Катара, и мы решили сосредоточиться на них. Я рад, что имею возможность представлять свою страну, хотя жаль, что занял только 31-е место. Наверное, слишком много думал о «Шёлковом пути» в этот момент (улыбается). Но я ещё прошлым летом обещал, что в 2017-м обязательно поеду на «Шёлковый путь».
— Но теперь вы снова среди участников. Расскажите, что привлекло вас в этом ралли?
— Больше всего в «Шёлковом пути» мне нравится сочетание разнообразных трасс. Здесь и скоростные техничные допы в стиле WRC, которые ждут нас в России, и казахстанские степи, и, конечно, дюны пустыни Гоби. Их все мы ждём с особым нетерпением.
— Расскажите о своём автомобиле «Тойота». Внесены ли в него
— Да, машина модернизирована, это совершенно новая эволюция. На «Шёлковый путь» отправится новое шасси. Надеюсь, с машиной всё будет в порядке, ведь для победы здесь необходимо, чтобы всё работало как единое целое.
— В прошлом году некоторые пилоты отмечали, что трассы «Шёлкового пути» лучше подходят багги. Не станет ли это для вас проблемой?
— Не думаю, что это сильно нам помешает. Да, у багги, возможно, лучшие шансы, но наш опыт и мастерство всё равно позволят сражаться за победу. Самое главное — быть физически готовым к этому испытанию, быть достаточно сильным. Вместе с этим необходимо бороться с умом, рассчитывать силы. Если ты всё делаешь правильно, то у тебя есть шанс на победу, даже если машины соперников немного быстрее.
— Кто, на ваш взгляд, будет сражаться за победу на «Шёлковом пути» в этот раз?
— В первую очередь это, конечно, все три экипажа «Пежо». Но «Тойота» окажет серьёзное сопротивление — и я, и Джиниэл де Вильерс будем бороться с ними. Думаю, «МИНИ», у которой будет новая машина, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Борьба будет напряжённая.
— До старта «Шёлкового пути» остаётся чуть больше месяца. Как будет строиться ваша подготовка в оставшееся время?
— Сейчас мы отправляемся в Актау. Там пройдёт Ралли Казахстан, очень важная для нас гонка, она будет для нас очень полезна.
— Некоторые пилоты называют ралли «Шёлковый путь» самой сложной в мире с психологической точки зрения.
— Если гонка
— Удаётся ли вам за время таких масштабных
— Если честно, нет. Мы постоянно атакуем, постоянно в борьбе. Много часов мчишь по трассе, приезжаешь на бивуак и, глядя на фотографии, не веришь, что проезжал мимо таких чудесных мест. Жаль, конечно, что не удаётся познакомиться с местами, по которым мы едем, поближе, но таков наш спорт.
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