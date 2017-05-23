РСКГ и SMP Formula 4 встретятся под Смоленском

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Всего в эти выходные зрителей на трассе близ старинного города Дорогобужа ждут сразу 11 интереснейших заездов — восемь кузовных и три формульных. В рамках РСКГ в субботу и воскресенье пройдут по две гонки классов «Туринг», «Супер-продакшн», «Туринг-Лайт» и «Национальный». Главными техническими премьерами этого сезона, стартовавшего в середине мая в Грозном, стали новые седаны LADA Vesta — пара таких 350-сильных машин успешно борется с SEAT Leon и Audi RS3 в классе «Туринг», другие две конкурируют с 250-сильными LADA Granta, Honda Civic и Subaru BRZ в зачете «Супер-продакшн».

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Стоит отметить, что в этом сезоне СМП РСКГ принимают участие такие известные спортсмены, как чемпион мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) Алексей Басов, победители европейской серии ELMS Кирилл и Антон Ладыгины, вице-чемпион SMP Formula 4 Championship Владимир Атоев, обладатели Кубка Европы по турингу (FIA ETCC) Николай Кшев и Дмитрий Брагин, бывший участник чемпионата мира FIA WTCC Алексей Дудукало, вице-чемпион Европы по ралли-кроссу Ильдар Рахматуллин. Присутствие на автодроме столь опытных пилотов обещает зрителям яркие и интересные гонки.

Болельщики смогут лично пообщаться со спортсменами.

Но если РСКГ давно чувствует себя на «Смоленском кольце» как дома, то представители серии SMP Formula 4 Championship, для которых этот этап также станет вторым в сезоне, оценят эту трассу впервые. В числе участников нынешнего чемпионата — пилоты из Голландии, Испании, Финляндии, Эстонии, Дании, Франции, Австрии и, конечно же, России. За выходные они проведут на автодроме сразу три призовых заезда.

— Открытие сезона-2017 стало рекордным за последние несколько лет по количеству заявок, — подчеркивает руководитель Российской серии кольцевых гонок Олег Петриков. — В Грозном стартовал 81 пилот, и я уверен, что на втором этапе также будет жарко: ведь всего в сезоне планирует принять участие почти 100 спортсменов! Кроме того, я рад, что на «Смоленское кольцо» возвращаются гонки европейского уровня. Команды SMP Formula 4 Championship присоединятся к нам в эти выходные и украсят своими выступлениями гоночную программу.