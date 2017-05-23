СМИ: Российский этап может вернуться в календарь «Формулы-Е» со следующего сезона

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В предварительном списке этапов, который оказался в распоряжении портала, Москва названа в качестве возможного места проведения гонки 23 июня 2018 года наряду со швейцарским Цюрихом. Столица России уже принимала этап «Формулы-E» в июне 2015 года у стен Кремля. Планировалось проведение этапа и на следующий год, но в последний момент он был отменен.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

В 2018 году в России состоится чемпионат мира по футболу, а 23 июня в Москве пройдет один из матчей группового этапа.

«Формула-E» — класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией (FIA). Целью создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. Текущий сезон является третьим в истории соревнований.