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23 мая 2017, 12:09 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

СМИ: Российский этап может вернуться в календарь «Формулы-Е» со следующего сезона

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-Е» может вернуться в календарь соревнований со следующего сезона. Об этом сообщает портал Motorsport.com.

По данным портала Motorsport.com в предварительном списке этапов Москва названа в качестве возможного места проведения гонки 23 июня 2018 года наряду со швейцарским Цюрихом. Увеличить
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В предварительном списке этапов, который оказался в распоряжении портала, Москва названа в качестве возможного места проведения гонки 23 июня 2018 года наряду со швейцарским Цюрихом. Столица России уже принимала этап «Формулы-E» в июне 2015 года у стен Кремля. Планировалось проведение этапа и на следующий год, но в последний момент он был отменен.

В 2018 году в России состоится чемпионат мира по футболу, а 23 июня в Москве пройдет один из матчей группового этапа.

«Формула-E» — класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией (FIA). Целью создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. Текущий сезон является третьим в истории соревнований.
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