Себастьен Бурде поднялся с больничной койки
Французский гонщик Себастьен Бурде, выбывший из строя до конца сезона
из-за травм, полученных в результате аварии в первой квалификации «500 миль Индианаполиса», опубликовал в своём «твиттере» фотографию из больницы.
Опубликованным фото француз дал понять, что уже поднялся с больничной койки, пусть и не без вспомогательных средств.
Врачи диагностировали у гонщика множественные переломы костей таза и бедра. Бурде уже был прооперирован и проходит реабилитацию.
«Я не буду бегать уже завтра, но я уже поднялся. Спасибо вам за поддержку», — подписал фото Бурде.
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