Себастьен Бурде поднялся с больничной койки

Опубликованным фото француз дал понять, что уже поднялся с больничной койки, пусть и не без вспомогательных средств.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Врачи диагностировали у гонщика множественные переломы костей таза и бедра. Бурде уже был прооперирован и проходит реабилитацию.

«Я не буду бегать уже завтра, но я уже поднялся. Спасибо вам за поддержку», — подписал фото Бурде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I'm not going to go for a run tomorrow, but I'm up!<br>Thank you all for your support! <a href="https://t.co/1u5OtqdbBg">pic.twitter.com/1u5OtqdbBg</a></p>— Sébastien Bourdais (@BourdaisOnTrack) <a href="https://twitter.com/BourdaisOnTrack/status/866765656255070208">22 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>