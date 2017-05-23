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23 мая 2017, 11:26 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Себастьен Бурде поднялся с больничной койки

Французский гонщик Себастьен Бурде, выбывший из строя до конца сезона из-за травм, полученных в результате аварии в первой квалификации «500 миль Индианаполиса», опубликовал в своём «твиттере» фотографию из больницы.

Опубликованным фото француз дал понять, что уже поднялся с больничной койки, пусть и не без вспомогательных средств.

Врачи диагностировали у гонщика множественные переломы костей таза и бедра. Бурде уже был прооперирован и проходит реабилитацию.

«Я не буду бегать уже завтра, но я уже поднялся. Спасибо вам за поддержку», — подписал фото Бурде.
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Новости Автоспорта

Получивший множественные переломы в аварии Бурдэ намерен вернуться в автогонки

Получивший множественные переломы в аварии Бурдэ намерен вернуться в автогонки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ, который попал в серьезную аварию во время квалификации гонки чемпионата Indycar «Инди 500», намерен вернуться в автогонки, несмотря на полученные травмы. Слова гонщика приводит агентство AP.
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