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По итогам двух дней на первом месте катарский гонщик Аль-Аттия.

Этап, начавшийся вблизи города Жанаозен, практически имел форму круга вокруг окрестностей города нефтяников и завершился близ Кендерли. Его общая протяженность составила 495 км.

Напомним, этап проходит по пересеченной местности Мангистауской области.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

«Ралли Казахстан — 2017» состоит из шести этапов. Протяженность составляет 2494 км, большая часть — это скоростные участки. Экипажи соревнуются в категориях: Т1 — улучшенные серийные автомобили, Т2 — легковые автомобили с малым отличием от серийных моделей, Т3 — облегченные автомобили и Национальный класс.

В соревновании принимают участие 25 экипажей (50 спортсменов) из 15 стран мира. По итогам первого дня лидировал Якуб Пшигонски из Польши со своим штурманом Томом Колсулом из Бельгии, показав время 2 часа 32 минуты 56 секунд.

«На всем протяжении этапов гонки за экипажами наблюдают вертолет ЧС, готовый к эвакуации пострадавших и другим происшествиям. В определенных точках дежурят кареты скорой помощи, пожарные машины. Безопасность гонки обеспечивается в соответствии с международными требованиями», — подчеркнула ответственная за работу пресс-центра ралли Екатерина Перегудова.

Старт третьего этапа дан во вторник утром от Кендерли в сторону города Жанаозен. Первым стартовал победитель второго этапа Ал Раджи Язед в восемь часов утра.