Второй этап «Ралли Казахстан — 2017» завершился в Мангистау
В Мангистауской области завершился второй этап «Ралли Казахстан — 2017» — этап Чемпионата мира по ралли рейдам Международной автомобильной федерации FIA. Первым финишировал Ал Раджи Язед из Саудовской Аравии со штурманом из Германии, показав время 3 часа 55 минут 55 секунд, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По итогам двух дней на первом месте катарский гонщик
Этап, начавшийся вблизи города Жанаозен, практически имел форму круга вокруг окрестностей города нефтяников и завершился близ Кендерли. Его общая протяженность составила 495 км.
Напомним, этап проходит по пересеченной местности Мангистауской области.
«Ралли Казахстан — 2017» состоит из шести этапов. Протяженность составляет 2494 км, большая часть — это скоростные участки. Экипажи соревнуются в категориях: Т1 — улучшенные серийные автомобили, Т2 — легковые автомобили с малым отличием от серийных моделей, Т3 — облегченные автомобили и Национальный класс.
В соревновании принимают участие 25 экипажей (50 спортсменов) из 15 стран мира. По итогам первого дня лидировал Якуб Пшигонски из Польши со своим штурманом Томом Колсулом из Бельгии, показав время 2 часа 32 минуты 56 секунд.
«На всем протяжении этапов гонки за экипажами наблюдают вертолет ЧС, готовый к эвакуации пострадавших и другим происшествиям. В определенных точках дежурят кареты скорой помощи, пожарные машины. Безопасность гонки обеспечивается в соответствии с международными требованиями», — подчеркнула ответственная за работу
Старт третьего этапа дан во вторник утром от Кендерли в сторону города Жанаозен. Первым стартовал победитель второго этапа Ал Раджи Язед в восемь часов утра.
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