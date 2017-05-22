Победителем первого этапа Rally Kazakhstan-2017 стал экипаж из Польши

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Первый этап для Кирилла Черненкова и Алексея Мун, экипажа автомобиля № 222 команды Aktau Motorsport, по словам Ивана Лукьянова, прошёл удачно.

— Пройдя специальный участок за три часа 17 минут 39 секунд экипаж занял 14 строчку в генеральной классификации, — рассказал Иван Лукьянов.

Старт первого этапа Rally Kazakhstan перенесли из-за тумана. Начались гонки в 11:25.

— Уже на старте возникли проблемы с двигателем у экипажа № 207 под управлением Мохаммеда Абу-Иса из Катара. Из-за технической неисправности экипаж добрался до финиша за три часа 43 минуты. На 60-м километре спецучастка возникли проблемы с питанием навигационного оборудования у экипажа № 302 в составе Александра Сухова и Азамата Муналова из команды Aktau Motorsport. С некоторой задержкой экипажу удалось добраться до финиша. На середине этапа повредилось колесо автомобиля экипажа № 304 команды Aktau Motorsport. Андрей Дрозд и Максим Лопухин не смогли самостоятельно продолжить движение. Механики команды устранили поломку и сегодня планировали предъявить автомобиль техническим комиссарам, — рассказал Иван Лукьянов.

Критические повреждения каркаса безопасности получил один автомобиль экипажа Polaris RZR 1000 из Франции. Экипаж не допущен к участию в последующих этапах.