Победителем первого этапа Rally Kazakhstan-2017 стал экипаж из Польши
Поляки Якуб Пшыгонски и Том Колсоул победили на первом этапе гонки Rally Kazakhstan-2017. Гонщики завершили этап с результатом 2 часа 32 минуты 56 секунд. Из трех экипажей команды Aktau Motorsport до финиша в первом этапе дошли два автомобиля. Об этом Lada.kz рассказал Иван Лукьянов,
пресс-секретарь команды Aktau Motorsport.
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Видимо, что-то случилось...
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Первый этап для Кирилла Черненкова и Алексея Мун, экипажа автомобиля № 222 команды Aktau Motorsport, по словам Ивана Лукьянова, прошёл удачно.
— Пройдя специальный участок за три часа 17 минут 39 секунд экипаж занял 14 строчку в генеральной классификации, — рассказал Иван Лукьянов.
Старт первого этапа Rally Kazakhstan перенесли
— Уже на старте возникли проблемы с двигателем у экипажа № 207 под управлением Мохаммеда
Критические повреждения каркаса безопасности получил один автомобиль экипажа Polaris RZR 1000 из Франции. Экипаж не допущен к участию в последующих этапах.
Напомним, пятый этап Кубка мира по
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