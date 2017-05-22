Получивший множественные переломы в аварии Бурдэ намерен вернуться в автогонки

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Инцидент с участием Бурдэ произошел 20 мая. Во время гонки болид французского пилота повело, он потерял управление, и машина на полной скорости врезалась в стену, после чего перевернулась и загорелась. Бурдэ был вытащен из болида спустя 10 минут. В результате аварии у спортсмена были диагностированы множественные переломы таза, перелом правого бедра. В воскресенье Бурдэ был прооперирован.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

«Я хочу поблагодарить всех за поддержку и за сообщения, которые мне отправили довольно много гонщиков. Восстановление займет время, но я чувствую себя хорошо после операции. Я вернусь в один момент, просто не знаю, когда точно», — заявил Бурдэ.

Француз стал победителем первого этапа Indycar, который прошел в Сент-Питерсберге (штат Флорида). 38-летний гонщик известен по выступлениями в «Формуле-1» за «Торо Россо».

«Инди 500», самая популярная гонка в Северной Америке, пройдет в Индианаполисе 28 мая. Она является старейшей регулярной автогонкой в мире, в этом году пройдет в 101-й раз.