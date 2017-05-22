Получивший множественные переломы в аварии Бурдэ намерен вернуться в автогонки
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ, который попал в серьезную аварию во время квалификации гонки чемпионата Indycar «Инди 500», намерен вернуться в автогонки, несмотря на полученные травмы. Слова гонщика приводит агентство AP.
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Инцидент с участием Бурдэ произошел 20 мая. Во время гонки болид французского пилота повело, он потерял управление, и машина на полной скорости врезалась в стену, после чего перевернулась и загорелась. Бурдэ был вытащен из болида спустя 10 минут. В результате аварии у спортсмена были диагностированы множественные переломы таза, перелом правого бедра. В воскресенье Бурдэ был прооперирован.
«Я хочу поблагодарить всех за поддержку и за сообщения, которые мне отправили довольно много гонщиков. Восстановление займет время, но я чувствую себя хорошо после операции. Я вернусь в один момент, просто не знаю, когда точно», — заявил Бурдэ.
Француз стал победителем первого этапа Indycar, который прошел в
«Инди 500», самая популярная гонка в Северной Америке, пройдет в Индианаполисе 28 мая. Она является старейшей регулярной автогонкой в мире, в этом году пройдет в 101-й раз.
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