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22 мая 2017, 9:55 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Получивший множественные переломы в аварии Бурдэ намерен вернуться в автогонки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ, который попал в серьезную аварию во время квалификации гонки чемпионата Indycar «Инди 500», намерен вернуться в автогонки, несмотря на полученные травмы. Слова гонщика приводит агентство AP.

Гонщик сообщил что хорошо себя чувствует после перенесенной операции. Увеличить
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Инцидент с участием Бурдэ произошел 20 мая. Во время гонки болид французского пилота повело, он потерял управление, и машина на полной скорости врезалась в стену, после чего перевернулась и загорелась. Бурдэ был вытащен из болида спустя 10 минут. В результате аварии у спортсмена были диагностированы множественные переломы таза, перелом правого бедра. В воскресенье Бурдэ был прооперирован.

«Я хочу поблагодарить всех за поддержку и за сообщения, которые мне отправили довольно много гонщиков. Восстановление займет время, но я чувствую себя хорошо после операции. Я вернусь в один момент, просто не знаю, когда точно», — заявил Бурдэ.

Француз стал победителем первого этапа Indycar, который прошел в Сент-Питерсберге (штат Флорида). 38-летний гонщик известен по выступлениями в «Формуле-1» за «Торо Россо».

«Инди 500», самая популярная гонка в Северной Америке, пройдет в Индианаполисе 28 мая. Она является старейшей регулярной автогонкой в мире, в этом году пройдет в 101-й раз.
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Новости Автоспорта

Попавший в аварию в IndyCar Бурдэ заявил, что хорошо себя чувствует после операции

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт. Экс-пилот «Формулы-1» француз Себастьен Бурдэ, получивший серьезные травмы в результате аварии в квалификации гонки «500 миль Индианаполиса» в серии IndyCar, заявил, что довольно хорошо себя чувствует после операции.
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