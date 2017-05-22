Алонсо: Я был очень близок к поулу в «Инди 500»

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По итогам сессии испанец показал пятое время.

«У меня случился передув (кратковременное увеличение давления в наддуве. — Прим. «Чемпионата») на втором круге в последнем повороте, и это было похоже на то, будто я нажал на тормоза. Я опустился на одну передачу и снова начал поднимать скорость. Я пересёк линию и подумал, что показал скорость 225 миль в час или что-то в этом роде. Я едва не заехал на пит-лейн, потому что считал этот квалификационный раунд законченным с этой проблемой. Но итоговое время приятно удивило меня.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Сегодня автомобиль работал лучше, чем вчера. Мы были очень и очень конкурентоспособными, поэтому мы, вероятно, были очень близки к поул-позинш сегодня, — цитирует Алонсо Autosport.

Вместе с тем испанец остался доволен квалификационным результатом, поскольку считает самым главным попадание в «быструю девятку» (топ-9) перед гонкой. «Быть может, теперь мы без проблем будем держаться Скотта Диксона (победитель квалификации. — Прим. “Чемпионата”). Как только попадаешь в “быструю девятку”, уже не слишком важно, где именно ты стартуешь».