Алонсо: Я был очень близок к поулу в «Инди 500»
Испанский гонщик Фернандо Алонсо считает, что в квалификации «Индианаполиса 500» мог побороться за поул.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По итогам сессии испанец показал пятое время.
«У меня случился передув (кратковременное увеличение давления в наддуве. — Прим. «Чемпионата») на втором круге в последнем повороте, и это было похоже на то, будто я нажал на тормоза. Я опустился на одну передачу и снова начал поднимать скорость. Я пересёк линию и подумал, что показал скорость 225 миль в час или
Сегодня автомобиль работал лучше, чем вчера. Мы были очень и очень конкурентоспособными, поэтому мы, вероятно, были очень близки к
Вместе с тем испанец остался доволен квалификационным результатом, поскольку считает самым главным попадание в «быструю девятку» (топ-9) перед гонкой. «Быть может, теперь мы без проблем будем держаться Скотта Диксона (победитель квалификации. — Прим. “Чемпионата”). Как только попадаешь в “быструю девятку”, уже не слишком важно, где именно ты стартуешь».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter