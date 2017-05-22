Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/29821643/
22 мая 2017, 9:38 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Алонсо: Я был очень близок к поулу в «Инди 500»

Испанский гонщик Фернандо Алонсо считает, что в квалификации «Индианаполиса 500» мог побороться за поул.

Испанский гонщик <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> считает что в квалификации Индианаполиса 500 мог побороться за <span class=error>поул</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам сессии испанец показал пятое время.

«У меня случился передув (кратковременное увеличение давления в наддуве. — Прим. «Чемпионата») на втором круге в последнем повороте, и это было похоже на то, будто я нажал на тормоза. Я опустился на одну передачу и снова начал поднимать скорость. Я пересёк линию и подумал, что показал скорость 225 миль в час или что-то в этом роде. Я едва не заехал на пит-лейн, потому что считал этот квалификационный раунд законченным с этой проблемой. Но итоговое время приятно удивило меня.

Сегодня автомобиль работал лучше, чем вчера. Мы были очень и очень конкурентоспособными, поэтому мы, вероятно, были очень близки к поул-позинш сегодня, — цитирует Алонсо Autosport.

Вместе с тем испанец остался доволен квалификационным результатом, поскольку считает самым главным попадание в «быструю девятку» (топ-9) перед гонкой. «Быть может, теперь мы без проблем будем держаться Скотта Диксона (победитель квалификации. — Прим. “Чемпионата”). Как только попадаешь в “быструю девятку”, уже не слишком важно, где именно ты стартуешь».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Получивший множественные переломы в аварии Бурдэ намерен вернуться в автогонки

Получивший множественные переломы в аварии Бурдэ намерен вернуться в автогонки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ, который попал в серьезную аварию во время квалификации гонки чемпионата Indycar «Инди 500», намерен вернуться в автогонки, несмотря на полученные травмы. Слова гонщика приводит агентство AP.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото