Попавший в аварию в IndyCar Бурдэ заявил, что хорошо себя чувствует после операции
МОСКВА, 22 мая —
Р-Спорт. Экс-пилот «Формулы-1» француз Себастьен Бурдэ, получивший серьезные травмы в результате аварии в квалификации гонки «500 миль Индианаполиса» в серии IndyCar, заявил, что довольно хорошо себя чувствует после операции.
Бурдэ в субботу в одном из поворотов не справился с управлением и врезался в стену, его машина несколько раз перевернулась и загорелась. По некоторым данным, скорость машины Бурдэ в момент аварии превышала 350 километров в час. 38-летний гонщик получил множественные переломы костей таза и перелом правого бедра и впоследствии был прооперирован.
«Я хочу поблагодарить всех за поддержку и сообщения. Восстановление займет
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