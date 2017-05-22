Попавший в аварию в IndyCar Бурдэ заявил, что хорошо себя чувствует после операции

Бурдэ в субботу в одном из поворотов не справился с управлением и врезался в стену, его машина несколько раз перевернулась и загорелась. По некоторым данным, скорость машины Бурдэ в момент аварии превышала 350 километров в час. 38-летний гонщик получил множественные переломы костей таза и перелом правого бедра и впоследствии был прооперирован.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.