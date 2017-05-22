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22 мая 2017, 9:34 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Попавший в аварию в IndyCar Бурдэ заявил, что хорошо себя чувствует после операции

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт. Экс-пилот «Формулы-1» француз Себастьен Бурдэ, получивший серьезные травмы в результате аварии в квалификации гонки «500 миль Индианаполиса» в серии IndyCar, заявил, что довольно хорошо себя чувствует после операции.

Бурдэ в субботу в одном из поворотов не справился с управлением и врезался в стену, его машина несколько раз перевернулась и загорелась. По некоторым данным, скорость машины Бурдэ в момент аварии превышала 350 километров в час. 38-летний гонщик получил множественные переломы костей таза и перелом правого бедра и впоследствии был прооперирован.

«Я хочу поблагодарить всех за поддержку и сообщения. Восстановление займет какое-то время, но я чувствую себя довольно хорошо после операции. В определенный момент я вернусь, просто не знаю, когда это будет», — сказал Бурдэ, чьи слова приводит АП.
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Новости Автоспорта

Получивший множественные переломы в аварии Бурдэ намерен вернуться в автогонки

Получивший множественные переломы в аварии Бурдэ намерен вернуться в автогонки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ, который попал в серьезную аварию во время квалификации гонки чемпионата Indycar «Инди 500», намерен вернуться в автогонки, несмотря на полученные травмы. Слова гонщика приводит агентство AP.
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