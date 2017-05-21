Автогонщик Бурдэ получил множественные переломы в аварии на «500 миль Индианаполиса»

Инцидент произошел в субботу. Бурдэ в одном из поворотов не справился с управлением и врезался в стену, машина гонщика несколько раз перевернулась и загорелась.

Сразу после аварии Бурдэ доставили в больницу, где врачи диагностировали у него множественные переломы. Ожидается, что в ближайшее время 38-летний француз перенесет операцию на тазобедренном суставе.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Себастьен Бурдэ является четырехкратным чемпионом серии Champ Car (2004−2007), а также победителем чемпионата международной «Формулы-3000» (2002).