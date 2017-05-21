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21 мая 2017, 10:40 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Автогонщик Бурдэ получил множественные переломы в аварии на «500 миль Индианаполиса»

МОСКВА, 21 мая — Р-Спорт. Экс-пилот «Формулы-1» француз Себастьен Бурдэ получил множественные переломы костей таза и перелом правого бедра в результате аварии, произошедшей в квалификации гонки «500 миль Индианаполиса» в серии IndyCar, сообщает autosport.com со ссылкой на заявление организаторов соревнований.

Инцидент произошел в субботу. Бурдэ в одном из поворотов не справился с управлением и врезался в стену, машина гонщика несколько раз перевернулась и загорелась.

Сразу после аварии Бурдэ доставили в больницу, где врачи диагностировали у него множественные переломы. Ожидается, что в ближайшее время 38-летний француз перенесет операцию на тазобедренном суставе.

Себастьен Бурдэ является четырехкратным чемпионом серии Champ Car (2004−2007), а также победителем чемпионата международной «Формулы-3000» (2002).
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Бурдэ госпитализирован после аварии в квалификации гонки «Инди 500»

Бурдэ госпитализирован после аварии в квалификации гонки «Инди 500»

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ госпитализирован после аварии, в которую он попал в ходе квалификации знаменитой гонки чемпионата Indycar «Инди 500». Об этом сообщает агентство AP.
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