Автогонщик Бурдэ получил множественные переломы в аварии на «500 миль Индианаполиса»
МОСКВА, 21 мая —
Р-Спорт. Экс-пилот «Формулы-1» француз Себастьен Бурдэ получил множественные переломы костей таза и перелом правого бедра в результате аварии, произошедшей в квалификации гонки «500 миль Индианаполиса» в серии IndyCar, сообщает autosport.com со ссылкой на заявление организаторов соревнований.
Инцидент произошел в субботу. Бурдэ в одном из поворотов не справился с управлением и врезался в стену, машина гонщика несколько раз перевернулась и загорелась.
Сразу после аварии Бурдэ доставили в больницу, где врачи диагностировали у него множественные переломы. Ожидается, что в ближайшее время 38-летний француз перенесет операцию на тазобедренном суставе.
Себастьен Бурдэ является четырехкратным чемпионом серии Champ Car (2004−2007), а также победителем чемпионата международной «Формулы-3000» (2002).
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