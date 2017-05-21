Бурдэ госпитализирован после аварии в квалификации гонки «Инди 500»

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На одном из кругов болид французского пилота повело, он потерял управление и машина на полной скорости врезалась в стену, после чего перевернулась и загорелась. Стюарты извлекли Бурдэ из болида лишь через десять минут. Гонщика унесли на носилках и отправили в больницу для медобследования. Сообщается, что француз находился в сознании.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Бурдэ стал победителем первого этапа Indycar, который прошел в Сент-Питерсберге (штат Флорида). 38-летний француз известен выступлениями в «Формуле-1» за «Торо Россо».

Гонка «Инди 500» пройдет в Индианаполисе 28 мая.