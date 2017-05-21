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21 мая 2017, 9:41 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Бурдэ госпитализирован после аварии в квалификации гонки «Инди 500»

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ госпитализирован после аварии, в которую он попал в ходе квалификации знаменитой гонки чемпионата Indycar «Инди 500». Об этом сообщает агентство AP.

Французский пилот на полной скорости врезался в стену после чего его болид перевернулся и загорелся. Увеличить
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На одном из кругов болид французского пилота повело, он потерял управление и машина на полной скорости врезалась в стену, после чего перевернулась и загорелась. Стюарты извлекли Бурдэ из болида лишь через десять минут. Гонщика унесли на носилках и отправили в больницу для медобследования. Сообщается, что француз находился в сознании.

Бурдэ стал победителем первого этапа Indycar, который прошел в Сент-Питерсберге (штат Флорида). 38-летний француз известен выступлениями в «Формуле-1» за «Торо Россо».

Гонка «Инди 500» пройдет в Индианаполисе 28 мая.
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