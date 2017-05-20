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20 мая 2017, 21:10 | Авто/мото: Автоспорт | «Газета.Ру»

В Сочи состоялись рекордные по количеству участников гонки Кубка России Mitjet

Две гонки I этапа Кубка России Mitjet прошли 20 мая в Сочи. Борьбу в двух зачетах (Pro и Semi-Pro) вели 18 пилотов, установив рекорд в истории российской гоночной серии Mitjet по количеству машин на стартовой прямой.

Две гонки I этапа Кубка России Mitjet прошли 20 мая в Сочи. Увеличить
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Квалификация проходила в условиях «нулевой видимости». Первая девушка в истории Кубка России Mitjet Анна Прядкина из-за обилия воды на трассе сошла с дистанции после дебютного круга.

Стартовавший с четвертой позиции Василий Грязин в одном из поворотов сумел обогнать Андрея Агафонова, что позволило ему подняться на третью ступень пьедестала. Финишировавший в шаге от первой шестерки лидеров Константин Гугкаев оказался лучшим в категории Semi-PRO. Вторым среди полупрофессионалов стал Денис Ременяко, третья позиция осталась за Владимиром Чарчияном.

«Мы провели великолепный гоночный уикенд. Да, нам немножко не повезло с погодой. Но говорю я об этом не с точки зрения пилотов серии, а больше с точки зрения тех сочинцев и гостей города, которые планировали вместе с нами разделить этот автоспортивный праздник на «Сочи Автодроме», но проливные дожди им в этом помешали.

Что же касается именно спортивной составляющей, то обе гонки I этапа Кубка России прошли в максимально эмоциональной борьбе, — передает слова директора российской гоночной серии Mitjet Бориса Шульмейстера пресс-служба турнира.

I этап Кубка России Mitjet — 2017. 1-я гонка.

Категория PRO. 1. Иван Лукашевич 2. Алексей Карачев 3. Василий Грязин.

Категория Semi-PRO. 1. Константин Гугкаев 2. Денис Ременяко. 3. Владимир Чарчиян.

I этап Кубка России Mitjet — 2017. 2-я гонка.

Категория PRO. 1. Иван Лукашевич 2. Алексей Карачев 3. Василий Грязин.

Категория Semi-PRO. 1. Константин Гугкаев. 2. Денис Ременяко. 3. Дмитрий Кайшев.
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