В Сочи состоялись рекордные по количеству участников гонки Кубка России Mitjet
Две гонки I этапа Кубка России Mitjet прошли 20 мая в Сочи. Борьбу в двух зачетах (Pro и Semi-Pro) вели 18 пилотов, установив рекорд в истории российской гоночной серии Mitjet по количеству машин на стартовой прямой.
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Квалификация проходила в условиях «нулевой видимости». Первая девушка в истории Кубка России Mitjet Анна Прядкина
Стартовавший с четвертой позиции Василий Грязин в одном из поворотов сумел обогнать Андрея Агафонова, что позволило ему подняться на третью ступень пьедестала. Финишировавший в шаге от первой шестерки лидеров Константин Гугкаев оказался лучшим в категории
«Мы провели великолепный гоночный уикенд. Да, нам немножко не повезло с погодой. Но говорю я об этом не с точки зрения пилотов серии, а больше с точки зрения тех сочинцев и гостей города, которые планировали вместе с нами разделить этот автоспортивный праздник на «Сочи Автодроме», но проливные дожди им в этом помешали.
Что же касается именно спортивной составляющей, то обе гонки I этапа Кубка России прошли в максимально эмоциональной борьбе, — передает слова директора российской гоночной серии Mitjet Бориса Шульмейстера
I этап Кубка России Mitjet — 2017. 1-я гонка.
Категория PRO. 1. Иван Лукашевич 2. Алексей Карачев 3. Василий Грязин.
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I этап Кубка России Mitjet — 2017. 2-я гонка.
Категория PRO. 1. Иван Лукашевич 2. Алексей Карачев 3. Василий Грязин.
Категория Semi-PRO. 1. Константин Гугкаев. 2. Денис Ременяко. 3. Дмитрий Кайшев.
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