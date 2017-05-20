Швейцарский гонщик Себастьян Буэми стал победителем 6-го этапа «Формулы-E» в Париже
МОСКВА, 20 мая —
Р-Спорт. Швейцарский гонщик команды Renault e.dams Себастьян Буэми одержал победу на шестом этапе чемпионата «Формулы-Е», который прошел в Париже.
Вторым в субботней гонке финишировал аргентинец Хосе Мария Лопес (+0,707) из команды DS Virgin Racing, третьим стал немецкий пилот Mahindra Racing Ник Хайдфельд (+2,043).
В личном зачете продолжает лидировать Буэми (132 очка), далее идет бразилец Лукас ди Грасси (89 очков) из команды ABT Schaeffler Audi Sport. Замыкает тройку француз Николя Прост (58) из Renault e.dams.
Следующий этап пройдет в Берлине 10 июня.
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