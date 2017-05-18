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https://sport.mail.ru/news/autosport/29785735/
18 мая 2017, 13:23 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Шерифо: Российская дрифт серия — третий по силе чемпионат в мире

Итальянский гонщик Федерико Шерифо поделился мнением об уровне Российской дрифт серии, в которой он выполняет обязанности главного судьи.

«Я очень рад и горд этой возможности. Это большая ответственность, но я знаю, что смогу справиться. Меня очень уважают пилоты, а я хочу отметить их высокий уровень мастерства. Для меня это очередной вызов, но я получаю удовольствие от этой работы.

На мой взгляд, это третий по силе чемпионат в мире после D1 и Formula D. Уровень пилотов очень высок. Мне нравится, что они едут, как у нас говорится, от сердца. Только так получаются очень красивые и зрелищные заезды. Это очень важно. К тому же все пилоты РДС хотят развиваться, и я постараюсь им с этим помочь.

За шесть лет пилоты стали более профессиональными, машины — более подготовленными, всё вышло на качественно новый уровень начиная от того, какие шлемы использовали пилоты, и заканчивая организацией зоны паддока, — цитирует Шерифо Autosport.com.ru.
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