«Я очень рад и горд этой возможности. Это большая ответственность, но я знаю, что смогу справиться. Меня очень уважают пилоты, а я хочу отметить их высокий уровень мастерства. Для меня это очередной вызов, но я получаю удовольствие от этой работы.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

На мой взгляд, это третий по силе чемпионат в мире после D1 и Formula D. Уровень пилотов очень высок. Мне нравится, что они едут, как у нас говорится, от сердца. Только так получаются очень красивые и зрелищные заезды. Это очень важно. К тому же все пилоты РДС хотят развиваться, и я постараюсь им с этим помочь.

За шесть лет пилоты стали более профессиональными, машины — более подготовленными, всё вышло на качественно новый уровень начиная от того, какие шлемы использовали пилоты, и заканчивая организацией зоны паддока, — цитирует Шерифо Autosport.com.ru.