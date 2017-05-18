Лукьянюк и Гергель доставлены в центр экстренной медицины МЧС России

«Вчера во время тестов в Псковской области произошла авария с участием двух раллийных автомобилей. Погиб штурман Алексей Лядухин.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Алексей Лукьянюк, Никита Гергель и Вячеслав Кучеров с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Сегодня, в 00−15, вертолетом МЧС пострадавшие в ДТП спортсмены (Лукьянюк и Гергель) были доставлены во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России им. А. М. Никифорова в Санкт-Петербурге. Сразу же были произведены все необходимые обследования, Гергелю проведена операция. Оба пока помещены в палату реанимации «на всякий случай».

Алексей Лукьянюк: состояние средней тяжести, перелом пяточной кости левой ноги, перелом правого надколенника, перелом костей таза, перелом крестцовых позвонков, сильный ушиб легких. На двигательные функции организма данные травмы повлиять НЕ должны. В ближайшее время планируется проведение плановых операций.

Никита Гергель: состояние тяжелое, стабильное, открытые переломы голеней (проведена операция), ожог 17% поверхностей тела (ног), потеря крови.

Центр МЧС оснащен всем необходимым оборудованием, имеются все нужные лекарства и специалисты. Кровь для переливания пока не требуется. С медиками налажен хороший рабочий контакт.

Понимая всю тревогу автоспортивной общественности, мед. персонал клиники, родственники пострадавших, сами спортсмены убедительно просят вас воздержаться в ближайшее время от посещений, т.к. это может внести дезорганизацию в лечебный процесс.