Диксон: У Алонсо отличная возможность выиграть «Инди 500»

На третьей свободной практике Алонсо, выступающий за Andretti Autosport, показал четвёртое время.

«Очевидно, что он очень доволен. Мы видели, как много новичков побеждали здесь в первый же раз, и он выступает за чертовски хорошую команду. Думаю, у него потрясающая возможность.

Очевидно, что у него всё хорошо, и как только мы приступим к настоящему веселью, думаю, у него не будет никаких проблем с тем, чтобы пилотировать на пределе в квалификации. Я уверен, что он покажет высокую скорость. В гонке всё зависит от стратегии. На последних 20−30 кругах темп гонки меняется, и люди не будут так милы с вами в конце. Но я думаю, что у него отличная возможность, — цитирует Диксона Motorsport.