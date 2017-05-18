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Ралли «Шёлковый путь» пройдет в формате трансконтинентального марафона по территории России, Казахстана и Китая по маршруту Москва-Астана-Сиань.

Маршрут ралли «Шелковы путь — 2017»

Общая длина маршрута ралли «Шелковый путь — 2017» составит 9608 километров. Маршрут будет разделен на 14 этапов, а общая длина спецучастков составит 4089 км (42,6% от всей дистанции гонки). В своем выступлении в рамках презентации маршрута прославленный автогонщик Владимир Чагин, Руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь» особо отметил сложность спецучастков, которые пройдут в предгорье Урала, степях Казахстана и пустынях Китая. Финиш запланирован на 22 июля в городе Сиань, древней столице Китая, известной на весь мир уникальным историческим памятником — легендарной Терракотовой армией у мавзолея императора Цинь Шихуанди.

Участники ралли «Шелковый путь — 2017»

В прошлом году в ралли «Шелковый путь — 2016» приняли участие 270 спортсменов из 41 страны мира. Период заявок на ралли этого года еще продолжается и закончится 1-го июня, но свое участие уже подтвердили ведущие команды мира, в числе которых Toyota Overdrive, Team Peugeot Sport, Team Extreme Plus Polari, и, конечно, «КАМАЗ-мастер».

Особо острое соперничество ожидается именно в категории грузовиков, где конкуренцию челнинской’Синей Армаде составят команды Petronas De Rooy IVECO, «МАЗ-СПОРТ-авто» и Tatra Buggyra Racing.

Особое внимание журналистов, экспертов и любителей автоспорта со всего мира будут привлекать сравнительно молодые китайские команды и автогонщики, которые примут участие в ралли на внедорожниках и грузовиках таких марок как Geely, Hino и Baicmotor.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

«Советский спорт» — информационный партнер ралли «Шелковый путь — 2017»