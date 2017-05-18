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18 мая 2017, 10:16 | Авто/мото: Автоспорт | Советский спорт

Ралли «Шелковый путь — 2017» стартует 7 июля на Красной площади

В Москве состоялась презентация маршрута ралли «Шелковый путь — 2017».

В Москве состоялась презентация маршрута ралли Шелковый путь — 2017. Увеличить
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Ралли «Шёлковый путь» пройдет в формате трансконтинентального марафона по территории России, Казахстана и Китая по маршруту Москва-Астана-Сиань.

Маршрут ралли «Шелковы путь — 2017»

Общая длина маршрута ралли «Шелковый путь — 2017» составит 9608 километров. Маршрут будет разделен на 14 этапов, а общая длина спецучастков составит 4089 км (42,6% от всей дистанции гонки). В своем выступлении в рамках презентации маршрута прославленный автогонщик Владимир Чагин, Руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь» особо отметил сложность спецучастков, которые пройдут в предгорье Урала, степях Казахстана и пустынях Китая. Финиш запланирован на 22 июля в городе Сиань, древней столице Китая, известной на весь мир уникальным историческим памятником — легендарной Терракотовой армией у мавзолея императора Цинь Шихуанди.

Участники ралли «Шелковый путь — 2017»

В прошлом году в ралли «Шелковый путь — 2016» приняли участие 270 спортсменов из 41 страны мира. Период заявок на ралли этого года еще продолжается и закончится 1-го июня, но свое участие уже подтвердили ведущие команды мира, в числе которых Toyota Overdrive, Team Peugeot Sport, Team Extreme Plus Polari, и, конечно, «КАМАЗ-мастер».

Особо острое соперничество ожидается именно в категории грузовиков, где конкуренцию челнинской’Синей Армаде составят команды Petronas De Rooy IVECO, «МАЗ-СПОРТ-авто» и Tatra Buggyra Racing.

Особое внимание журналистов, экспертов и любителей автоспорта со всего мира будут привлекать сравнительно молодые китайские команды и автогонщики, которые примут участие в ралли на внедорожниках и грузовиках таких марок как Geely, Hino и Baicmotor.

«Советский спорт» — информационный партнер ралли «Шелковый путь — 2017»

В этом году «Советский спорт» стал информационным спонсором ралли «Шелковый-путь — 2017». Наши журналисты будут подробно освещать ход подготовки к этому грандиозному путешествию, а также будут вести репортажи и онлайн-трансляции непосредственно с место событий.
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