Алонсо: Сильный ветер сделал пилотирование болида IndyCar непростым

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«Это было сложно, определённо. Условия сегодня не помогали, поэтому заезды были короткими для больших парней. Но для меня любые условия на трассе являются хорошей возможностью для того, чтобы продолжать учиться.

Сегодня была задача научиться управлять болидом при сильном ветре и настраивать болид под каждый поворот. Всё прошло по-плану. Команда использовала сегодняшнюю практику, чтобы протестировать что-то в фоновом режиме при настройке двигателя. Так что это был продуктивный день.

Середину практики мы использовали для тренировки пит-стопов, причём не только для меня, но и для парней в боксах. Мы изучили что-то на их стороне, что-то — на моей, потому что на практике всё обычно хорошо, но в день гонки, когда в боксы будут заезжать 33 машины, будет много трафика, — цитирует Алонсо Autosport.