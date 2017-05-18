Алонсо: Сильный ветер сделал пилотирование болида IndyCar непростым
Испанский пилот Фернандо Алонсо рассказал, над чем работал по ходу третьей практики перед гонкой «Индианаполис 500».
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Видимо, что-то случилось...
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«Это было сложно, определённо. Условия сегодня не помогали, поэтому заезды были короткими для больших парней. Но для меня любые условия на трассе являются хорошей возможностью для того, чтобы продолжать учиться.
Сегодня была задача научиться управлять болидом при сильном ветре и настраивать болид под каждый поворот. Всё прошло
Середину практики мы использовали для тренировки
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