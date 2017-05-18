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18 мая 2017, 9:26 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Карпентер — лучший на третьей тренировке «Инди 500», Алонсо — 4-й, Алёшин — 13-й

В Индианаполисе состоялась третья свободная практика перед гонкой «Инди 500», по итогам которой лучшее время на круге показал Эд Карпентер.

В Индианаполисе состоялась третья свободная практика перед гонкой <span class=error>Инди</span> 500 по итогам которой лучшее время на круге показал Эд Карпентер. Увеличить
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Вторым стал Скотт Диксон, а замкнул первую тройку Джей Ар Хильдебранд.

Пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за Andretti, показал четвёртое время, а российский гонщик Михаил Алёшин стал 13-м.

IndyCar. «Индианаполис 500». 17 мая. Третья практика.

1. Эд Карпентер — 00:40.3779.

2. Скотт Диксон +0.0536.

3. Джей Ар Хильдебрандт +0.4287.

4. Фернандо Алонсо +0.6182.

5. Конор Дэли +0.6744.

6. Макс Чилтон +0.7420.

7. Карлос Муньос +0.7481.

8. Зак Вич +0.7864.

9. Чарли Кимбол +0.8835.

10. Джей Ховард +1.0396.

….

13. Михаил Алёшин +1.0859.
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