Карпентер — лучший на третьей тренировке «Инди 500», Алонсо — 4-й, Алёшин — 13-й
В Индианаполисе состоялась третья свободная практика перед гонкой «Инди 500», по итогам которой лучшее время на круге показал Эд Карпентер.
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Вторым стал Скотт Диксон, а замкнул первую тройку Джей Ар Хильдебранд.
Пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за Andretti, показал четвёртое время, а российский гонщик Михаил Алёшин стал 13-м.
IndyCar. «Индианаполис 500». 17 мая. Третья практика.
1. Эд Карпентер — 00:40.3779.
2. Скотт Диксон +0.0536.
3. Джей Ар Хильдебрандт +0.4287.
4. Фернандо Алонсо +0.6182.
5. Конор Дэли +0.6744.
6. Макс Чилтон +0.7420.
7. Карлос Муньос +0.7481.
8. Зак Вич +0.7864.
9. Чарли Кимбол +0.8835.
10. Джей Ховард +1.0396.
….
13. Михаил Алёшин +1.0859.
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