Эту «Весту» не задушишь, не убьёшь. Как «Ладу» останавливали в Грозном

«Такое возможно только в России», — наверняка подумали многие, когда в конце апреля команда Lada Sport Rosneft не без радости и гордости сообщила о первом запуске мотора на седане Vesta, построенном для выступлений в «Туринге», самом быстром и престижном классе российского кольца. До открытия сезона в тот момент оставалось ровно две недели — и столь позднее завершение работ над автомобилем, казалось бы, не сулило заводскому коллективу ничего хорошего. Особенно если вспомнить предыдущую попытку тольяттинской марки добиться успеха в «Туринге».

Пять лет назад заводское спортивное отделение объединило усилия со знаменитой командой Lukoil Racing — и совместный проект коллективов, ранее весьма остро соперничавших друг с другом, выглядел весьма перспективным. Но в итоге не то что двух недель — трёх лет не хватило, чтобы сделать красно-белые седаны Lada Granta быстрыми и надёжными. Даже самый заслуженный гонщик российского кольца Алексей Дудукало за рулём этой машины добивался лишь эпизодических успехов. Одним словом, когда весной этого года заводской команде предрекали непростой сезон и длительную борьбу с детскими болезнями нового автомобиля, такие заявления выглядели не лишёнными логики.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Спору нет — честь крупнейшего российского автозавода на гоночных трассах отстаивают чрезвычайно талантливые пилоты. Кирилл Ладыгин, вернувшийся в Россию после выступлений в международных соревнованиях, известен исключительными аналитическими способностями (быстро находит источник проблем там, где другие и не подумают его искать) и умением адаптироваться к особенностям поведения машины, сделать менее заметными её недостатки. Владимир Шешенин за последние пять лет трижды завоёвывал кубок России в самом массовом классе «Национальный». И даже когда его автомобиль проигрывал машинам соперников по чистой скорости, талант и мастерство Владимира позволяли оборачивать себе на пользу любую сложную ситуацию и отыгрывать секунды и очки у конкурентов.

Однако и соперники у команды Lada Sport Rosneft подобрались достойные. Команду Lukoil Racing во главе с Алексеем Дудукало по умолчанию нельзя списывать со счетов — плюс имеет смысл вспомнить, что «красно-белые» дольше других команд эксплуатируют свои нынешние машины (хэтчбеки Seat Leon) и обладают наибольшим объёмом информации об их возможностях.

С другой стороны, главная звезда российского кольца последних лет тольяттинец Дмитрий Брагин сделал ставку на самую современную технику и вывел на старт новейшую Audi RS3, впервые показанную публике прошлой осенью.

После гонок в Грозном поводы для оптимизма были и у представителей Lukoil Racing, и у Брагина: Алексей Дудукало стал единственным пилотом «Туринга», финишировавшим на подиуме в обеих гонках уик-энда (пусть оба раза лишь на третьей позиции) — а Дмитрий одержал победу в воскресном заезде. Правда, непосредственно перед этим в субботу вечером инженеры команды Lada Sport Rosneft вдруг… уменьшили мощность моторов своих машин. Причём не по собственному желанию, а по указанию технических комиссаров.

Некоторые болельщики тольяттинской команды наверняка готовы увидеть в этом произвол и заговор — однако стоит вспомнить, что в классе «Туринг» выступают автомобили, построенные по техническим требованиям международной категории TCR. А основатели проекта TCR с целью поддерживать интригу и не позволять одному автомобилю иметь слишком большое преимущество над другими в начале сезона проводят т.н. процедуру balance of performance.

Под контролем организаторов международного чемпионата TCR автомобили обкатываются на трассе и продуваются в аэродинамической трубе — и по результатам испытаний для слишком быстрых автомобилей может быть, к примеру, установлена увеличенная минимальная масса. В частности, именно поэтому — а не в силу каких-либо конструктивных особенностей — брагинская Audi RS3 перед стартом гонок в Грозном весила 1285 кг, т.е. на 15 кг больше, чем хэтчбеки Seat Leon.

Автомобили Lada Vesta пройти стандартную процедуру просто не успели — и рекомендации по их уравниванию с соперниками зарубежные специалисты выдали на основании данных, собранных на субботних заездах в Грозном. По слухам, не обошлось и без «кляуз» со стороны соперников, жаловавшихся на чрезмерную прыть тольяттинских болидов: не зря Кирилл Ладыгин перед стартом воскресной гонки весьма эмоционально сказал, что будет «бороться как настоящий мужик, несмотря на все эти бумажки и писанюльки». В итоге команде предписали использовать заранее подготовленную в расчете на этот случай программу управлению двигателем, которая снижает максимальную мощность двигателя на 5% (моторы автомобилей класса «Туринг» сейчас развивают около 350 л.с.).

Вкупе с «призовым» балластом — призёры гонки перед стартом следующей получают на борт своих машин от 10 до 30 дополнительных килограммов — это резко изменило расклад сил. Стартовав из средних рядов (стартовая решётка второй гонки формируется в соответствии с итогами первой, но первая восьмёрка при этом переворачивается — ещё одно «наказание» для призёров), пилоты Lada Sport Rosneft за 20 кругов так и не смогли подняться выше шестой и седьмой позиций. Субботний душ из шампанского в воскресенье сменился холодным душем.

Впрочем, болельщикам всё это скорее на руку — после впечатляющих результатов, показанных тольяттинскими пилотами в субботу, многие наверняка успели испугаться перспективы тотального доминирования Lada Sport Rosneft в этом сезоне. Однако события на трассе в Грозном показали, что лёгкой жизни у гонщиков на ярко-жёлтых Lada Vesta не предвидится.