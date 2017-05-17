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17 мая 2017, 10:09 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Алонсо: Постоянно учусь у своих напарников по Andretti, они очень мне помогают

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал вторую свободную практику перед гонкой «Индианаполис 500», по итогам которой показал 24-е время.

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> прокомментировал вторую свободную практику перед гонкой Индианаполис 500 по итогам которой показал 24-е время. Увеличить
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Испанец будет выступать в «Инди 500» при поддержке «Макларена», «Хонды» и команды Andretti Autosport.

«Это был очень позитивный и продуктивный день, я проехал большое количество кругов и многому научился. Мы провели некоторые групповые заезды, и я наконец смог попрактиковаться в пилотировании в трафике. Я получил информацию, которую мне нужно переварить за ночь, и завтра я буду лучше как пилот на овалах.

Я чувствовал себя комфортно, в трафике всё было так, как я и ожидал. Очевидно, что здесь важно держаться сразу за впереди идущей машиной, чтобы извлечь выгоду на прямой.

Мои товарищи по команде проявили себя отлично, они помогали мне. Я знал, что они позаботятся обо мне в некоторые моменты, так что всё было хорошо. Для меня это впервые, когда я учусь на каждом круге, следуя за ними, повторяю то, что делают они. Отмечаю, как они атакуют в поворотах, как готовят обгоны.

Я изучаю данные, которые мне даёт команда, пересматриваю много видеозаписей гонок прошлых лет. Утром я отправляюсь работать на симулятор, а после полудня приезжаю на трассу и продолжаю наматывать круги и учиться.

Мы продолжаем экспериментировать с настройками, с пилотированием в трафике. Но я думаю, мы добьёмся успеха в квалификации и гонке, — приводит слова Алонсо Autosport.
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