Из Лисаковска на «Дакар»? Ардавичус протестирует студента-механика на «Ралли Казахстан»
Существует стойкое убеждение, что в большой спорт, особенно такой технически сложный, как автогонки, невозможно пробиться без серьезных финансовых вливаний и хороших связей. Капитан Astana Motorsports Артур Ардавичус подобную теорию не приемлет. сообщает
пресс-служба Президентского клуба «Астана».
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Так, во время своего небольшого тура по городам нашей страны в преддверии «Ралли Казахстан», он подобрал себе механика из числа студентов одного из местных колледжей.
«Технически заинтересованных на встречу с нами уже пришло очень много — все и молодые парни и уже взрослые мужчины — подходят, интересуются машиной, заваливают вопросами. А еще в Лисаковске есть технический колледж, здесь готовят механиков, технический персонал. Мы разговорились с ректором, у нас у обоих есть убеждение о том, что для каждого есть возможность выйти в большой спорт через свои знания и большое желание. Спросили, есть ли такие ребята у них и такие, конечно, нашлись. В общем, мы подобрали себе механика, которого возьмем с собой в Актау. Посмотрим, как поведет себя молодой и перспективный студент из этого колледжа и не исключено, что он и вовсе останется в составе нашей команды. Пока же просто приятно, что из таких маленьких городов мы находим того, кто нам нужен», — отметил Артур Ардавичус.
Напомним, по пути из Костаная в Актау на старт «Ралли Казахстан» команда Astana Motorsports вместе с Ардавичусом уже побывала в Рудном и Лисаковске, где и прошли встречи с молодежью, спортсменами, студентами и просто местными жителями. Теперь караван прибыл в Актобе, где также состоится встреча Артура с любителями автоспорта. Старт небольшой программы запланирован на 18:00 по местному времени (19:00 по Астане) на площади возле Дворца спорта «Коныс».
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