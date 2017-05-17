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17 мая 2017, 9:26 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Пауэр — лучший на второй тренировке «Инди-500», Алёшин — 7-й, Алонсо — 24-й

В Индианаполисе состоялась вторая свободная практика перед гонкой «Инди 500», по итогам которой лучшее время на круге показал Уилл Пауэр.

В Индианаполисе состоялась вторая свободная практика перед гонкой <span class=error>Инди</span> 500 по итогам которой лучшее время на круге показал <span class=error>Уилл</span> <span class=error>Пауэр</span>. Увеличить
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Вторым по итогам сессии стал Элио Кастроневес, а замкнул первую тройку Гэбби Чавес.

Российский гонщик Михаил Алёшин показал на тренировке седьмое время, а пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо стал 24-м.

IndyCar. «Индианаполис 500». 16 мая. Вторая тренировка.

1. Уилл Пауэр — 00:40.0613.

2. Элио Кастроневес +0.0658.

3. Гэбби Чавес +0.1189.

4. Райан Хантер-Рэй +0.1244.

5. Сейдж Карам +0.1817.

6. Такума Сато +0.1971.

7. Михаил Алёшин +0.2123.

8. Симон Пажено +0.2216.

9. Джей Ар Хильдебранд +0.2339.

10. Джозеф Ньюгарден +0.2692.

….

16. Себастьен Бурде +0.4339.

….

21. Хуан-Пабло Монтойя +0.4339.

….

24. Фернандо Алонсо +0.4339.
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