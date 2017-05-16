Петров: Исправим проблемы и можем выиграть Ле-Ман
Виталий Петров — о первом этапе СМП РСКГ в Грозном, общении с Кадыровым, борьбе в Формуле-1 и подготовке к гонке «24 часа Ле-Мана».
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— Виталий, вас давно не было на кольцевых гонках в России, вам понравилось открытие сезона?
— Отличный старт СМП РСКГ, получилось яркое открытие сезона. Я уже не первый раз приезжаю на автодром «Крепость Грозная», тут всегда всё проходит на высшем уровне. Встречают очень тепло.
Я заметил, что в этом году зрителей на трибунах стало гораздо больше, это очень приятно. Видно, что автоспорт в регионе активно развивается и появляется много новых болельщиков.
— Что скажете о самих гонках?
— Никаких задержек или проблем. Аварии везде случаются, но всё идёт по графику. Было много борьбы, очень интересный получился этап. Видно, что все участники очень серьёзно подошли к открытию сезона. Пилот из команды AKHMAD Racing Team Дудин Виталий бился за первое место,
— Не было желания вспомнить молодость и принять участие в одном из этапов СМП РСКГ? Может, в качестве приглашённой звезды?
— Надо понимать, что тут все команды очень серьёзно подготовлены. Они не покататься сели, а настроены на борьбу, проводят тесты и настраивают машины. Когда я выступал в младших классах, мы тоже проводили отдельные заезды, учились правильно переключать передачи, тормозить и чувствовать машину. Ко всему нужно готовиться, чтобы даже одну гонку провести, к ней надо тренироваться.
— О чём общались с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым?
— Без камер немного обсудили политику. Много говорили об автоспорте. Рассказал ему некоторые нюансы об управлении автомобилем внутри кабины. Обсудили новую трёхчасовую гонку, которая пройдёт в октябре на автодроме в Грозном.
— У вас есть желание выступить на ней?
— Пока не знаю, как получится по графику.
«Мы можем выиграть Ле-Ман»
— Как вам первые гонки сезона в WEC, где вы выступаете за «Манор»?
— У нас было всего две проблемы.
— Почему не получилась вторая гонка?
— Мы боролись за высокие места, несмотря на то что времени нормально подготовиться у нас не было, был всего один день. Если бы наши напарники могли прибавить в квалификации, мы бы смогли занять
— В квалификации вы показывали хорошую скорость, но в гонке стали медленнее, почему?
— Нас очень радует, что на квалификации мы показали хорошую скорость. Но потом стали сдавать. Не думаю, что это вина пилотов, ведь к трассе они привыкли. Значит, это проблема настроек. У нас была проблема с задними колёсами, обычно они стираются слева направо, полностью весь диаметр. А у нас стирался кусок в 20 сантиметров посередине колеса. Вот такие у нас были задние колёса.
Мы пока не можем понять, в чём дело. Сверили все развалы и углы — всё сошлось в ноль, но проблема была. Причём первые отрезки мы ехали по скорости чуть ли не быстрее, чем все. Но как только мы заправляли бензин и выезжали, через два круга у нас колёса — в ноль. Мы начинали проигрывать тому же
— Когда решите?
— У нас будет два дня тестов в Бельгии, потом официальные тесты в
— Просто хороший результат или вы верите в победу?
— Я думаю, что тут нужно верить только в победу, у нас хорошие шансы, ведь все машины одинаковые. Главное — найти недостаток, который нас пока останавливает. Если мы устраним эту проблему, то можем и выиграть
— Как будете относиться к своим коллегам из «СМП Рейсинг», которые будут соперниками на трассе?
— Мы одна команда и должны понимать и уважать друг друга на трассе. Гонка длинная, поэтому не думаю, что
— Как идёт работа над прототипом LMP1 к 2018 году?
— Всё хорошо, машина конструируется. Мы надеемся, что в
«Феттель и Хэмилтон разыграют титул»
— Вы были на
— Я около часа посидел со зрителями на трибуне, раздавал автографы и фотографировался. Болельщикам это очень понравилось.
— Как вам сам
— Всё прошло как часы. Было очень много болельщиков. Я находился не только внутри паддока, но и снаружи. Развлекался и получал удовольствие. На следующий год мы уже придумали много идей с организаторами, а также отметили, что можно поправить. Например, первая
— Вы общались с организаторами. Что же нужно сделать, чтобы было больше обгонов в Сочи?
— Ничего. Организаторам это не исправить. Это только сама Формула-1 может
— Кого считаете фаворитом Формулы-1 в этом сезоне — «Феррари» или «Мерседес»?
— С чем связываете противоречивые результаты Даниила Квята?
— Это всё настройки. Если
— За футболом сейчас удаётся следить?
— Очень мало в этом сезоне, ведь было много перелётов и тестов. Знаю, что в финале Лиги чемпионов «Реал» с «Ювентусом» встречается, его посмотрю обязательно.
— За своим любимым «Зенитом» тоже не следили? Может, поэтому команда плохо выступила в этом сезоне?
— Ну вот совсем футбол в этом году вылетел у меня, не было времени.
— «Спартак» чемпионом стал…
— Это я знаю. У меня очень много друзей спартаковцев, настоящих болельщиков. За спартаковцами очень интересно смотреть в барах и вообще находиться рядом с ними, когда играет «Спартак». Они не просто сидят и пьют сок, а постоянно поддерживают команду, орут как бешеные и кричат заряды в поддержку своей команды. 16 лет — долгий срок, рано или поздно «Спартак» должен был выиграть, и этот день
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