Андретти — лучший на первой практике «Инди 500», Алёшин — 9-й, Алонсо — 18-й
В Индианаполисе состоялась первая свободная практика перед гонкой «Инди 500», по итогам которой лучшее время на круге показал Марко Андретти.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второй результат прордемонстрировал Скотт Диксон, а замкнул первую тройку Эд Карпентер.
Российский пилот Михаил Алёшин по итогам сессии стал девятым, а гонщик команды Ф-1 «Макларен» Фернандо Алонсо (на «500 миль Индианаполиса» Алонсо выступит в команде «Андретти». Ради этой гонки испанец пропустит
IndyCar. «Индиавнаполис 500». 15 мая. Первая тренировка.
1. Марко Андретти — 00:39.7636.
2. Скотт Диксон + 0.1839.
3. Эд Карпентер + 0.2420.
4. Себастьен Бурде + 0.2764.
5. Райан
6. Грэм Рейхол + 0.3421.
7. Уилл Пауэр + 0.3959.
8. Тони Канаан + 0.4264.
9. Михаил Алёшин + 0.4661.
10. Такумав Сато + 0.4891.
….
12. Хуан Пабло Монтойя + 0.5034.
….
15. Макс Чилтон + 0.5527.
….
18. Фернандо Алонсо + 0.5907.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter