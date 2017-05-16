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16 мая 2017, 14:02 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Андретти — лучший на первой практике «Инди 500», Алёшин — 9-й, Алонсо — 18-й

В Индианаполисе состоялась первая свободная практика перед гонкой «Инди 500», по итогам которой лучшее время на круге показал Марко Андретти.

В Индианаполисе состоялась первая свободная практика перед гонкой <span class=error>Инди</span> 500 по итогам которой лучшее время на круге показал Марко Андретти. Увеличить
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Второй результат прордемонстрировал Скотт Диксон, а замкнул первую тройку Эд Карпентер.

Российский пилот Михаил Алёшин по итогам сессии стал девятым, а гонщик команды Ф-1 «Макларен» Фернандо Алонсо (на «500 миль Индианаполиса» Алонсо выступит в команде «Андретти». Ради этой гонки испанец пропустит Гран-при Монако Формулы-1) — 18-м.

IndyCar. «Индиавнаполис 500». 15 мая. Первая тренировка.

1. Марко Андретти — 00:39.7636.

2. Скотт Диксон + 0.1839.

3. Эд Карпентер + 0.2420.

4. Себастьен Бурде + 0.2764.

5. Райан Хантер-Рэй + 0.3119.

6. Грэм Рейхол + 0.3421.

7. Уилл Пауэр + 0.3959.

8. Тони Канаан + 0.4264.

9. Михаил Алёшин + 0.4661.

10. Такумав Сато + 0.4891.

….

12. Хуан Пабло Монтойя + 0.5034.

….

15. Макс Чилтон + 0.5527.

….

18. Фернандо Алонсо + 0.5907.
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