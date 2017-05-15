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15 мая 2017, 22:12 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Алонсо стал лучшим на тестах новичков «Инди 500»

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо показал лучшее время на тестах новичков перед гонкой IndyCar «500 миль Индианаполиса». Испанец проехал круг за 40,6074 секунды, его скорость составила 221,634 мили в час.

Двукратный чемпион Формулы-1 <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> показал лучшее время на тестах новичков перед гонкой IndyCar 500 миль Индианаполиса. Увеличить
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Второй результат среди новичков показал соотечественник Алонсо Ориоль Сервиа со скоростью 220,759 мили в час, третьим стал Эд Джонс, его скорость на круге — 219.288.

На «500 миль Индианаполиса» Алонсо выступит в команде «Андретти». Ради этой гонки испанец пропустит Гран-при Монако Формулы-1.
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