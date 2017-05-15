Алонсо стал лучшим на тестах новичков «Инди 500»

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Второй результат среди новичков показал соотечественник Алонсо Ориоль Сервиа со скоростью 220,759 мили в час, третьим стал Эд Джонс, его скорость на круге — 219.288.

На «500 миль Индианаполиса» Алонсо выступит в команде «Андретти». Ради этой гонки испанец пропустит Гран-при Монако Формулы-1.