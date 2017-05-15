Пилоты «Лады» оформили победный дубль на первом этапе СМП РСКГ

В 10 гонках 5 технических классов принял участие 81 спортсмен из 25 городов, а посмотреть на их борьбу пришли 5000 жителей Грозного и его окрестностей. В торжественном открытии нового сезона главных российских гонок принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который отметил высокий уровень СМП РСКГ и пожелал удачи всем спортсменам, отмечается в официальном пресс-релизе организаторов чемпионата.

Самые яркие события в каждом классе выглядят следующим образом. 350-сильная LADA Vesta TCR для зачёта «Туринг» оказалась настолько удачной, что позволила Кириллу Ладыгину и Владимиру Шешенину одержать победный дубль в первой же гонке. Однако после этого Российская автомобильная федерация по рекомендации коллег из TCR International Series предписала команде LADA Sport ROSNEFT снизить мощность новых седанов на 5% — и в 14 мая тольяттинские пилоты (которые к тому же по правилу реверса стартовали с 7-го и 8-го мест) остались без подиума, уступив его победителю Дмитрию Брагину (Audi RS3, ТАИФ Моторспорт), Виталию Дудину (SEAT Leon, AKHMAT Racing) и Алексею Дудукало (SEAT Leon, LUKOIL Racing).

В «Туринг-Лайт» квалификация навела на мысли, что в этом сезоне будут доминировать пилоты на Peugeot 208. Первая гонка это подозрение подтвердила: Григорий Бурлуцкий (Carville Racing), Тимур Богуславский (NEFIS Racing) и Андрей Радошнов (Carville Racing) выступали на французских хетчбэках со львом на радиаторной решетке. Однако 14 мая реверсивная стартовая решётка и «балласт успеха», положенный триумфаторам субботнего заезда, сыграли на руку их соперникам: первым в этой гонке финишировал Андрей Масленников (Ford Fiesta, «Подмосковье Моторспорт»), вторым — Денис Булатов (Volkswagen Polo, SMP Racing Russia) и Ильсур Ахметвалеев (Renault Twingo, SUVAR Motorsport).

Зачёт «Супер-продакшн» также порадовал поклонников отечественной марки успехом двух седанов LADA Vesta 1.6T. 13 мая дебют оказался смазан из-за небольших технических проблем на машине Михаила Митяева, выигравшего квалификацию: он все же присоединился к пелотону, но отыграть отставание в два круга не смог. Зато Владислав Незванкин на такой же машине финишировал третьим, уступив только победителю Максиму ЧЕРНЕВУ и серебряному призёру Ефиму Гантмахеру (оба на Subaru BRZ, команда «Открытие»). А во второй гонке у LADA Sport ROSNEFT всё прошло как по маслу: Митяев и Незванкин оформили победный дубль, бронзу взял было Максим Симонов (LADA Granta, Arloid-TPV), однако за обгон под жёлтыми флагами был наказан и передал кубок Дмитрию Добровольскому (Honda Civic, «Нева Моторспорт»).

В «Национальном зачете» (29 участников), несмотря на то что почти все пилоты на «Калинах» заказали себе новую модификацию NFR R1, доминировали натурализованные иномарки. Исключением стало только серебро Егора Санина (LADA Kalina NFR, LADA Sport ROSNEFT) в субботней гонке — тогда он уступил Айдару Нуриеву (Kia Rio, FEREKS Racing), но опередил Руслана Нафикова (Kia Rio). А 14 мая мест для пилотов на «Калинах» на подиуме не нашлось: первое место завоевал Глеб Кузнецов (Volkswagen Polo, Академия ралли), второе — Айдар Нуриев, третье — Руслан Нафиков на хетчбэках корейской марки.

Заезды первенства СМП РСКГ «Национальный Юниор» (11 пилотов) также запомнились эффектной борьбой. Призёры первой гонки — Ирина СИДОРКОВА (Volkswagen Polo, Академия ралли), Артём Лякин (Volkswagen Polo, Гоночная академия Антона Захарова) и Владислав Середенко (Volkswagen Polo, AKHMATRacing). Второй день принёс победу Максиму Корнилкову (LADA Kalina, Goltsova Racing), второе место у Владислава Середенко, третье — у Ирины Сидорковой.

Следующий этап пройдёт на автодроме «Смоленское кольцо» 28 и 29 мая совместно с этапом североевропейского чемпионата SMP Formula 4 Championship.