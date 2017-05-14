Серьёзная авария на гонке NASCAR в Канзасе: Алмирол госпитализирован
На гонке NASCAR в Канзасе произошла серьёзная авария с участием Даники Патрик, Джоуи Логано и Арика Алмиролы.
На машине последнего пришлось срезать крышу, чтобы извлечь его оттуда. Позже Алмирола был госпитализирован.
Результаты медицинского обследования оказались удовлетворительными, пилот находится в сознании, и его жизни ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что победителем гонки в Канзасе стал Мартин
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