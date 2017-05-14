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14 мая 2017, 10:22 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Серьёзная авария на гонке NASCAR в Канзасе: Алмирол госпитализирован

На гонке NASCAR в Канзасе произошла серьёзная авария с участием Даники Патрик, Джоуи Логано и Арика Алмиролы.

На машине последнего пришлось срезать крышу, чтобы извлечь его оттуда. Позже Алмирола был госпитализирован.

Результаты медицинского обследования оказались удовлетворительными, пилот находится в сознании, и его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что победителем гонки в Канзасе стал Мартин Труэкс-младший, второе место занял Брэд Кезеловски, а третьим на пьедестал почёта взошёл Кевин Харвик.
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