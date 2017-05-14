Пауэр выиграл гонку пятого этапа серии Indycar, Алешин — 18-й
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Австралиец Уилл Пауэр из команды Penske стал победителем пятого этапа американской гоночной серии Indycar, который прошел в Спидвее (штат Индиана).
Вторым в гонке финишировал его партнер по команде американец Джозеф Ньюгарден, третьим стал Скотт Диксон («Хонда») из Новой Зеландии.
Российский пилот Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин стал 18-м.
Следующий этап пройдет
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