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14 мая 2017, 7:45 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Пауэр выиграл гонку пятого этапа серии Indycar, Алешин — 18-й

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Австралиец Уилл Пауэр из команды Penske стал победителем пятого этапа американской гоночной серии Indycar, который прошел в Спидвее (штат Индиана).

Вторым в гонке финишировал его партнер по команде американец Джозеф Ньюгарден, третьим стал Скотт Диксон («Хонда») из Новой Зеландии.

Российский пилот Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин стал 18-м.

Следующий этап пройдет 27—28 мая.
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