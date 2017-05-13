Пилот Матевос Исаакян стал третьим в первой гонке на этапе «Формулы V8 3.5» в Италии
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт. Российский пилот команды SMP Racing by AVF Матевос Исаакян стал третьим в первой гонке третьего этапа чемпионата «Формулы V8 3.5» в Монце (Италия).
Победил австриец Рене Биндер из Lotus с результатом 42 минуты 18,590 секунды. Вторым стал израильтянин Рой Ниссани из Rp Motorsport (+3,120 секунды). Исаакян уступил Биндеру 13,611 секунды.
Партнер Исаакяна по команде Егор Оруджев (+34,635) занял 5-е место, еще один россиянин Константин Терещенко из Teo Martin Motorsport — 8-й (+52,242).
Вторая гонка в Монце пройдет в воскресенье.
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