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13 мая 2017, 20:19 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Пилот Матевос Исаакян стал третьим в первой гонке на этапе «Формулы V8 3.5» в Италии

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Российский пилот команды SMP Racing by AVF Матевос Исаакян стал третьим в первой гонке третьего этапа чемпионата «Формулы V8 3.5» в Монце (Италия).

Победил австриец Рене Биндер из Lotus с результатом 42 минуты 18,590 секунды. Вторым стал израильтянин Рой Ниссани из Rp Motorsport (+3,120 секунды). Исаакян уступил Биндеру 13,611 секунды.

Партнер Исаакяна по команде Егор Оруджев (+34,635) занял 5-е место, еще один россиянин Константин Терещенко из Teo Martin Motorsport — 8-й (+52,242).

Вторая гонка в Монце пройдет в воскресенье.
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