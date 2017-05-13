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13 мая 2017, 19:42 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Швейцарский гонщик Буэми победил на пятом этапе «Формулы-E» в Монако

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Швейцарский гонщик Себастьян Буэми из команды Renault e.dams победил на пятом этапе чемпионата «Формулы-Е», проходившем в Монако.

Вторым финишировал бразилец Лукас ди Грасси (ABT Schaeffler Audi Sport; отставание +0,320 секунды), третьим — немец Ник Хайдфельд (Mahindra Racing; +13,678).

В общем зачете Буэми лидирует, набрав 101 очко. Вторым идет ди Грасси (89), третьим — француз Николя Прост (Renault e.dams; 47).

Следующий этап «Формулы-Е» состоится 19—20 мая в Париже.
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