Швейцарский гонщик Буэми победил на пятом этапе «Формулы-E» в Монако
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт. Швейцарский гонщик Себастьян Буэми из команды Renault e.dams победил на пятом этапе чемпионата «Формулы-Е», проходившем в Монако.
Вторым финишировал бразилец Лукас ди Грасси (ABT Schaeffler Audi Sport; отставание +0,320 секунды), третьим — немец Ник Хайдфельд (Mahindra Racing; +13,678).
В общем зачете Буэми лидирует, набрав 101 очко. Вторым идет ди Грасси (89), третьим — француз Николя Прост (Renault e.dams; 47).
Следующий этап «Формулы-Е» состоится
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