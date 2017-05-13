Алёшин: 17-е место — не то, чего мы ждали от квалификации
Российский пилот IndyCar Михаил Алёшин прокомментировал 17-е место в квалификации
Гран-при Индианаполиса. Алёшин надеется, что в гонке его машина будет работать лучше и позволит отыграть несколько позиций.
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«Конечно, это не совсем то, что мы ожидали от квалификации. Пришлось изрядно потрудится сегодня, но мы сумели сделать несколько важных изменений в настройках, которые завтра должны помочь добиться наилучшего результата», — приводит слова Алёшина
Победу в квалификации одержал Уилл Пауэр.
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