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«Конечно, это не совсем то, что мы ожидали от квалификации. Пришлось изрядно потрудится сегодня, но мы сумели сделать несколько важных изменений в настройках, которые завтра должны помочь добиться наилучшего результата», — приводит слова Алёшина пресс-служба SMP Racing.

Победу в квалификации одержал Уилл Пауэр.