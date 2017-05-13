Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/29730112/
13 мая 2017, 16:13 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Алёшин: 17-е место — не то, чего мы ждали от квалификации

Российский пилот IndyCar Михаил Алёшин прокомментировал 17-е место в квалификации Гран-при Индианаполиса. Алёшин надеется, что в гонке его машина будет работать лучше и позволит отыграть несколько позиций.

Российский пилот IndyCar Михаил <span class=error>Алёшин</span> прокомментировал 17-е место в квалификации <nobr>Гран-при </nobr>Индианаполиса. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Конечно, это не совсем то, что мы ожидали от квалификации. Пришлось изрядно потрудится сегодня, но мы сумели сделать несколько важных изменений в настройках, которые завтра должны помочь добиться наилучшего результата», — приводит слова Алёшина пресс-служба SMP Racing.

Победу в квалификации одержал Уилл Пауэр.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото