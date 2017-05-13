Пауэр выиграл квалификацию Гран-при Индианаполиса, Алёшин — 17-й
Уилл Пауэр стал лучшим в квалификации этапа IndyCar в Индианаполисе.
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Второе место занял Элио Кастроневес. Третьим стал Джозеф Ньюгарден.
Россиянин Михаил Алёшин показал 17 результат.
IndyCar. Индианаполис. Квалификация.
1. Уилл Пауэр («Шевроле») — 1:07.7044.
2. Элио Кастроневес («Шевроле») — 1:08.1169.
3. Джозеф Ньюгарден («Шевроле») — 1:08.1622.
4. Скотт Диксон («Хонда») — 1:08.2454.
5. Хуан Пабло Монтойя («Шевроле») — 1:08.2478.
6. Себастьен Бурде («Хонда») — 1:08.3973.
7. Симон Пажно («Шевроле») — 1:08.4461.
8. Райан
9. Александер Росси («Хонда») — 1:08.5824.
10. Джеймс Хинчклифф («Хонда») — 1:08.8668.
….
17. Михаил Алёшин («Хонда») — 1:09.1777.
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