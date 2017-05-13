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13 мая 2017, 10:02 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Пауэр выиграл квалификацию Гран-при Индианаполиса, Алёшин — 17-й

Уилл Пауэр стал лучшим в квалификации этапа IndyCar в Индианаполисе.

Уилл Пауэр стал лучшим в квалификации этапа IndyCar в Индианаполисе. Увеличить
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Второе место занял Элио Кастроневес. Третьим стал Джозеф Ньюгарден.

Россиянин Михаил Алёшин показал 17 результат.

IndyCar. Индианаполис. Квалификация.

1. Уилл Пауэр («Шевроле») — 1:07.7044.

2. Элио Кастроневес («Шевроле») — 1:08.1169.

3. Джозеф Ньюгарден («Шевроле») — 1:08.1622.

4. Скотт Диксон («Хонда») — 1:08.2454.

5. Хуан Пабло Монтойя («Шевроле») — 1:08.2478.

6. Себастьен Бурде («Хонда») — 1:08.3973.

7. Симон Пажно («Шевроле») — 1:08.4461.

8. Райан Хантер-Рей («Хонда») — 1:08.5735.

9. Александер Росси («Хонда») — 1:08.5824.

10. Джеймс Хинчклифф («Хонда») — 1:08.8668.

….

17. Михаил Алёшин («Хонда») — 1:09.1777.
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