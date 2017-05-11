Петров, Алешин и Сироткин примут участие в гонке «24 часа Ле-Мана»

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Алешин и Сироткин выступят в тройке с еще одним россиянином Виктором Шайтаром. Российский экипаж будет выступать в классе LMP2 на спортпрототипе Dallara под номером 27.

Бывший гонщик «Формулы-1» Петров, который проводит полный сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе команды «Манор», поедет на машине под номером 25. С ним вместе будут выступать швейцарский пилот Симон Трюммер и мексиканец Роберто Гонсалес.

Легендарный марафон «24 часа Ле-Мана» в этом году пройдет в 85-й раз, старт гонки назначен на 17 июня. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.