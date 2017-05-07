Джейми Грин выиграл вторую гонку DTM в Хоккенхайме
В Хоккенхайме состоялась вторая гонка DTM, по итогам которой победу одержал гонщик «Ауди» Джейми Грин.
Вторым финишировал выступающий за «Мерседес» Гэри Паффет, а замкнул первую тройку Марко Витман из «БМВ».
DTM. 7 мая. Хоккенхайм. Вторая гонка.
1. Джейми Грин («Ауди») — 56:53.264.
2. Гэри Паффет («Мерседес») — 56:58.200.
3. Марко Витман («БМВ») — 57:01.455.
4. Лукас Ауэр («Мерседес») — 57:10.249.
5. Нико Мюллер («Ауди») — 57:20.223.
6. Пол ди Реста («Мерседес») — 57:20.690.
7. Майк Рокенфеллер («Ауди») — 57:24.579.
8. Тимо Глок («БМВ») — 57:59.514.
9. Бруно Шпенглер («БМВ») — 58:01.802.
10. Марко Энгель («Мерседес») — 58:05.381.
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