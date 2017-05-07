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https://sport.mail.ru/news/autosport/29672402/
7 мая 2017, 18:00 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Джейми Грин выиграл вторую гонку DTM в Хоккенхайме

В Хоккенхайме состоялась вторая гонка DTM, по итогам которой победу одержал гонщик «Ауди» Джейми Грин.

Вторым финишировал выступающий за «Мерседес» Гэри Паффет, а замкнул первую тройку Марко Витман из «БМВ».

DTM. 7 мая. Хоккенхайм. Вторая гонка.

1. Джейми Грин («Ауди») — 56:53.264.

2. Гэри Паффет («Мерседес») — 56:58.200.

3. Марко Витман («БМВ») — 57:01.455.

4. Лукас Ауэр («Мерседес») — 57:10.249.

5. Нико Мюллер («Ауди») — 57:20.223.

6. Пол ди Реста («Мерседес») — 57:20.690.

7. Майк Рокенфеллер («Ауди») — 57:24.579.

8. Тимо Глок («БМВ») — 57:59.514.

9. Бруно Шпенглер («БМВ») — 58:01.802.

10. Марко Энгель («Мерседес») — 58:05.381.
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