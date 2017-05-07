Глок — победитель квалификации второй гонки DTM в Хоккенхайме
Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок стал победителем квалификации ко второй гонке DTM в Хоккенхайме.
Второе место занял Рене Раст, тройку лидеров замкнул Джемми Грин. Победителю вчерашней гонки Лукасу Ауэру досталось восьмое место.
DTM. Хоккенхайм. Квалификация второй гонки.
1. Тимо Глок («БМВ») — 1:31,406
2. Рене Раст («Ауди») +0,175
3. Джемми Грин («Ауди») +0,233
4. Эдоардо Мортара («Мерседес») +0,353
5. Майк Рокенфеллер («Ауди») +0,358
6. Бруно Спенглер («БМВ») +0,518
7. Гэри Паффет («Мерседес») +0,619
8. Лукас Ауэр («Мерседес») +0,662
9. Маро Энгель («Мерседес») +0,675
10. Маттиас Экстрём («Ауди») +0,690.
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