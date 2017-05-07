Борьбу за пьедестал вели экипажи в составах Георгия Чивчяна и Евгения Сатюкова, Фёдора Воробьёва и Антона Сваринского, Алексея Головни и Ильи Фёдорова, Аркадия Цареградцева и Виталия Полищука, Сергея Кабаргина и Сергея Сака, Никиты Шикова и Владимира Чивчяна, Ивана Никулина и Дамира Идиятулина, а также Екатерины Седых и Павла Бусыгина.

В итоге победителем стал Аркадий Цареградцев, вторая строчка досталась Никите Шикову, тройку лидеров замкнул Георгий Чивчян, который 6 мая стал победителем квалификации.