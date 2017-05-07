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7 мая 2017, 14:37 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Цареградцев — победитель первого этапа РДС-2017

Вчера, 6 мая, на подмосковной трассе Moscow Raceway состоялся первый этап чемпионата России по дрифту в российской дрифт-серии.

Борьбу за пьедестал вели экипажи в составах Георгия Чивчяна и Евгения Сатюкова, Фёдора Воробьёва и Антона Сваринского, Алексея Головни и Ильи Фёдорова, Аркадия Цареградцева и Виталия Полищука, Сергея Кабаргина и Сергея Сака, Никиты Шикова и Владимира Чивчяна, Ивана Никулина и Дамира Идиятулина, а также Екатерины Седых и Павла Бусыгина.

В итоге победителем стал Аркадий Цареградцев, вторая строчка досталась Никите Шикову, тройку лидеров замкнул Георгий Чивчян, который 6 мая стал победителем квалификации.

В командном зачёте лидером стала команда Fail Crew. Второй этап чемпионата России по дрифту состоится через три недели, 26—27 мая, в Нижнем Новгороде.
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