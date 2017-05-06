Вторая строчка также досталась пилотам «Тойоты» Камуи Кобаяши и Майку Конвею.

Тройку лидеров замкнул экипаж «Порше» в составе Тимо Бернхарда, Эрла Бамбера и Брэндона Хартли. Команда «Джи-Драйв» в составе Русинова, Тирье и Линна стала победителем в классе LMP2. Экипаж ещё одного россиянина Виталия Петрова занял восьмое место.

WEC. Спа. Гонка.

1. Буэми/Дэвидсон/Накадзима («Тойота»)

2. Кобаяши/Конвей/Лопес («Тойота»)

3. Бернхард/Бамбер/Хартли («Порше»)

4. Яни/Лоттерер/Тэнди («Порше»)

5. Николя Ляпьер/ Стефан Сарразан/Юджи Кунимото («Тойота»)

6. Уэбб/Крайхаммер

7. (LMP2 — 1). Русинов/Тирье/Линн («Джи-Драйв»)

…

14. (LMP2 — 8) Гонсалес/Траммер/Петров («Манор»).