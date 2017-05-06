«Тойота» победитель WEC в Спа, экипаж Русинова — выиграл в LMP2
Экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Энтони Дэвидсона и Казуки Накадзимы одержал победу в гонке WEC в Спа.
Вторая строчка также досталась пилотам «Тойоты» Камуи Кобаяши и Майку Конвею.
Тройку лидеров замкнул экипаж «Порше» в составе Тимо Бернхарда, Эрла Бамбера и Брэндона Хартли. Команда «Джи-Драйв» в составе Русинова, Тирье и Линна стала победителем в классе LMP2. Экипаж ещё одного россиянина Виталия Петрова занял восьмое место.
WEC. Спа. Гонка.
1. Буэми/Дэвидсон/Накадзима («Тойота»)
2. Кобаяши/Конвей/Лопес («Тойота»)
3. Бернхард/Бамбер/Хартли («Порше»)
4. Яни/Лоттерер/Тэнди («Порше»)
5. Николя Ляпьер/ Стефан Сарразан/Юджи Кунимото («Тойота»)
6. Уэбб/Крайхаммер
7. (LMP2 — 1). Русинов/Тирье/Линн («Джи-Драйв»)
…
14. (LMP2 — 8) Гонсалес/Траммер/Петров («Манор»).
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