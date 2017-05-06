Лукьянюк — победитель Ралли Канарских островов, Грязин — 11-й
Россиянин Алексей Лукьянюк стал победителем Ралли Канарских островов, второе место занял поляк Каетан Каетанович, отстав от лидера на 57,2 секунды, тройку лидеров замкнул португальский пилот Бруно Магальяэш.
Ещё один россиянин Николай Грязин финишировал на 11-м месте.
ERC. Ралли Канары. Итоговый протокол.
1. Алексей Лукьянюк (Ford Fiesta R5) — 02:06:01,8
2. Каетан Каетанович (Ford Fiesta R5) +57,6
3. Бруно Магальяэш (Škoda Fabia R5) +1:03,6
4. Иван Арес (Hyundai i20 R5) +1:15,4
5. Луис Монзон (Ford Fiesta R5) +1:28,7
6. Хосе Мария Лопес (Peugeot 208 T16) +1:33,8
7. Кристиан Гарсия (Ford Fiesta R5) +1:41,4
8. Мишель Сильвэн (Škoda Fabia R5) +1:43,7
9. Бриан Буфье (Ford Fiesta R5) +2:23,2
10. Гребель Мариян (Škoda Fabia R5) +2:37,1
11. Николай Грязин (Škoda Fabia R5) +2:49,5.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter